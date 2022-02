Peter Sagan défend les couleurs d’une équipe française de deuxième division. Cette phrase pouvait sembler ubuesque, il y a quelques mois encore. Sa réalité va devenir prégnante ce vendredi, le Slovaque de 32 ans effectuant ses débuts avec TotalEnergies à l’occasion du Tour des Alpes-Maritimes et du Var (18-20 février). Manager de la formation qui fut un temps appelée Bonjour, Jean-René Bernaudeau assume le virage opéré avec l’arrivée d’une telle star : "Le pari Sagan est bien lancé, mais on doit le gagner."

Un pari en partie permis par la personnalité de sa recrue XXL, selon lui. "J’ai eu un coup d’avance très tôt, raconte à Ouest France le dirigeant historique de la structure vendéenne. Roberto Amadio, le manager italien qui l’avait eu [Sagan] à ses débuts chez Liquigas, lui a dit : ‘Bernaudeau est anticonformiste, comme toi, tu seras bien avec lui’." Après avoir "d’abord tenté Alaphilippe", Jean-René Bernaudeau a donc vite trouvé en Peter Sagan la pierre angulaire de son projet pour les deux prochaines années.

"Un avantage par rapport à la concurrence"

Restait à satisfaire aux exigences du septuple maillot vert du Tour de France, habitué à voyager avec du monde dans ses bagages. "C’était un avantage par rapport à la concurrence, expliquait l’expérimenté manager général, déjà dans les colonnes de Ouest France, dès l’accord officialisé en août dernier. Il nous fallait un directeur sportif et un autre masseur. Il n’y avait que le mécanicien qui n’était pas absolument nécessaire. Notre équipe était en mesure d’accepter beaucoup plus facilement ses demandes que les équipes du World Tour."

Une partie du staff a donc changé, au sein de TotalEnergies. L’effectif a aussi évolué, notamment pour les classiques, avec les départs d’Adrien Petit (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) ou autre Damien Gaudin (retraite), et l’arrivée de la garde rapprochée de "Tourminator", dont son grand-frère : Juraj Sagan, Daniel Oss et Maciej Bodnar. Mais c’est surtout au niveau du matériel que la différence peut se faire, avec le passage chez Specialized, intimement lié à la signature de Peter Sagan.

Specialized-Sagan, le double coup de boost

"C’est l’une des meilleures machines du peloton : ça roule vite, s’est enthousiasmé Anthony Turgis, juste avant le début de sa saison, lors d’un entretien accordé au YouTuber Styros. Le rendu est vraiment extra, tu as un bon ressenti de la route et du rendement du vélo, c’est agréable." Pour le prometteur spécialiste des courses d’un jour, notamment 4e du Tour des Flandres en 2020, cela n’a pas encore donné de résultat. Mais il a semblé aborder le Saudi Tour comme un entraînement grandeur nature.

Si on élargit le spectre à l’ensemble de l’équipe, les nouvelles montures ont déjà fait leurs preuves. TotalEnergies n’a toujours pas gagné en 2022, mais elle se montre à son avantage. Pierre Latour l’a illustré avec sa 4e place au classement général de l’Etoile de Bessèges, puis sa 5e lors d’un Tour de la Provence relevé, remporté par Nairo Quintana devant Julian Alaphilippe.

Rapidement devenu équipier de luxe dans sa carrière, Daniel Oss a quant à lui fait 6e en Arabie saoudite. Même Edvald Boasson Hagen, du haut de ses 81 succès en pro mais surtout de ses 34 ans, y est allé de quelques places d’honneur après une saison 2021 fantomatique : 4e du Grand Prix la Marseillaise, 3e d’une étape de l’Etoile de Bessèges. On "marche" chez TotalEnergies, en attendant Sagan.

Je pense qu’on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans la douleur

Cela se traduit aussi dans la façon de courir. L’ancienne formation de Thomas Voeckler et Pierre Rolland n’est plus un escadron de baroudeurs. Elle ne s’est pas transformée en l’US Postal mais elle a démontré en cette entame d’exercice, certes pas sur les plus grandes courses du monde, une capacité nouvelle à peser sur l’issue des épreuves, sans devoir anticiper et croiser les doigts. Protéger Peter Sagan en tête d’un peloton se prépare.

"L’arrivée de Peter [Sagan] a fait du bien à tout le monde, cela a donné un nouvel élan à l’équipe", se réjouit Mathieu Burgaudeau (23 ans), puncheur en vue sur les premières courses de l’année. "Cela a renforcé un groupe qui en avait besoin. Cela a créé une bonne dynamique. Nos coureurs ont fait un bel hiver, avec un peu d’excitation", ajoute Bernaudeau.

"Les couleurs ont beaucoup de respect pour Peter [Sagan]. Ils veulent montrer qu’ils peuvent l’aider", sourit Daniel Oss. "Cela donne un sentiment de fierté d’avoir un coureur de sa trempe parmi nous, cela va donner de la confiance aussi à ses équipiers. Je pense qu’on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans la douleur", considère Benoît Génauzeau, directeur sportif interrogé par Canal Plus.

Peter Sagan lors du Tour de Pologne 2017 Crédit: Getty Images

Depuis Paris-Roubaix 2018…

Pour Sagan, le parfum de l’inconnu n’est que partiel. Outre son entourage préservé, il y a un sentiment de déjà-vu : "J’ai peut-être fait un pas en arrière, mais j’aime les défis. J’ai fait beaucoup de choses pour Bora-Hansgrohe, qui était dans une situation similaire il y a 5 ans (l’équipe allemande avait déjà accédé au World Tour lors de son arrivée en 2017, NDLR)." Reste à savoir comment il va tirer le groupe vers le haut par ses performances.

"En physiologie, la baisse survient à 35 ans, je pense donc vraiment que je le récupère, avec ce contrat de deux ans, pendant ses meilleures années", tente de (se ?) convaincre Bernaudeau. Mais Sagan a beau afficher 119 victoires sur son CV, il n’est plus aussi dominateur qu’il l’a été. Son triplé mondial remonte à 2015-2016-2017, le maillot vert de la Grande Boucle n’a pas fini dans son placard depuis 2019 et il n’est plus monté sur le podium d’un Monument depuis son sacre à Roubaix en 2018.

Sagan au sol : une flaque d'eau dans un virage et le vainqueur 2018 est tombé

'Mentorer' Turgis sans le brider

La préparation de Peter Sagan a, qui plus est, été perturbée par le Covid-19, qu’il a contracté il y a un mois et demi (annonce faite le 4 janvier, NDLR). Virus qui avait déjà porté un coup certain à ses ambitions en 2021, notamment lors de la période des classiques printanières. La nouvelle tête d’affiche de TotalEnergies ne sera peut-être pas à son aise sur une course aussi accidentée que le Tour des Alpes-Maritimes.

Peter Sagan va faire équipe avec Anthony Turgis lors de cette épreuve. Il devrait en être de même lors de Milan-Sanremo, des grands rendez-vous sur les pavés et du Tour de France. Dixième à Sanremo, 8e du Ronde ou encore 13e de Paris-Roubaix l’an passé, Turgis pourrait profiter de l’expérience du champion slovaque pour passer le cap qui lui manque pour décrocher un succès majeur, mais aussi de l’attention que suscite son prestigieux coéquipier.

"Il y aura des choses à revoir (par rapport à l’année précédente, NDLR), on sera plusieurs dans le final, espère le coureur français de 27 ans. Il va falloir que l’on joue bien ensemble pour aller chercher une victoire." Tout cela à condition que les exigences de Sagan ne s’étendent pas à un statut de leader unique. Jeune, il a prouvé avec Vincenzo Nibali notamment, qu’il savait partager. Depuis, il a prouvé qu’il savait gagner. Est-il toujours le même ? La question fait saliver.

