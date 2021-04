Cyclisme

C'était chaud entre Vergaerde et Fedorov : Un coup d'épaule et une double disqualification

TOUR DES FLANDRES - Mathieu van der Poel a déjà perdu un équipier. Le favori néerlandais ne pourra plus compter sur Otto Vergaerde puisque ce dernier a mis un coup d'épaule à Yevgeniy Fedorov alors que celui-ci voulait relancer la course. Le Kazakh a ssayé de se venger dans la foulée. Le jury des commissaires a mis les deux coureurs hors course.

00:01:00, il y a une heure