Impey signe le premier doublé au Tour Down Under

Daryl Impey remporte la 21e édition de cette épreuve d'ouverture de la saison sur le WorldTour devant l'Australien Richie Porte, vainqueur de cette dernière étape et deuxième du classement général à 13 secondes, et le Néerlandais Wouter Poels (Sky), troisième à 19 secondes.

"Je n'aurais jamais imaginé revenir gagner ici une deuxième fois", a déclaré le coureur de 34 ans, vainqueur d'une étape, la quatrième, au cours de cette édition. Porte a tout tenté pour décrocher le Sud-Africain dans les trois kilomètres de l'ascension finale, sans y parvenir. Et s'il s'impose pour la sixième fois de suite à Willunga Hill, il ne termine que deuxième du Tour Down Under, pour la quatrième fois.

Le Néo-zélandais Patrick Bevin, leader au départ de cette ultime étape, n'a pu se mêler à la lutte dès que la pente s'est accentuée, souffrant trop de ses blessures aux côtes et à la clavicule subies la veille dans une chute à la fin de la 5e étape.

Classements de la 6e étape

1. Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo), les 151,5 km en 3h30:14.

2. Wouter Poels (NED/Sky) m.t.

3. Daryl Impey (RSA/Mitchelton-Scott) m.t.

4. Rohan Dennis (AUS/Bahrain Merida) à 03.

5. Luis Leon Sanchez (ESP/Astana) 06.

6. Christopher Hamilton (AUS/Sunweb) 10.

7. Michael Woods (CAN/EF Education) 15.

8. Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) 17.

9. Tom-Jelte Slagter (NED/Dimension Data) m.t.

10. Dries Devenyns (BEL/Quick-Step) m.t.

Classement général final

1. Daryl Impey (RSA/Mitchelton-Scott) 20h30:42.

2. Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo) à 13.

3. Wouter Poels (NED/Sky) 17.

4. Luis Leon Sanchez (ESP/Astana) 19.

5. Rohan Dennis (AUS/Bahrain Merida Pro) 26.

6. Christopher Hamilton (AUS/Sunweb) 33.

7. Michael Woods (CAN/EF Education First) +38

8. Ruben Guerrero (POR/Katusha Alpecin) 40.

9. Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) m.t.

10. Dries Devenyns (BEL/Quick-Step) m.t.

rsm/grk/amz/chc