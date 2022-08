Tour du Danemark

L'après-Tour se passe bien pour Christophe Laporte qui, s'il n'est pas à la Vuelta, a brillé au Danemark. A la lutte avec Magnus Sheffield, l'un des nombreux gamins en or d'INEOS (20 ans), toute la semaine, le Français de la Jumbo-Visma l'a doublé au meilleur moment : sur la ligne d'arrivée de la dernière étape qu'il a remportée et grâce aux bonifications. Laporte s'offre les 24e et 25e victoires de sa carrière, les quatre et cinquième chez Jumbo.

Jugée sur un parcours difficile, cette dernière étape, reliant Give et Velje, qui avait accueilli le départ de la 3e étape du Tour de France 2022, a été spectaculaire. Dans les derniers kilomètres, la Jumbo-Visma a imprimé un rythme d'enfer pour favoriser les desseins de son leader de la semaine. Magnus Sheffield, si jeune mais pourtant pas impressionné, a répondu. D'abord avec le concours de Jhonatan Narvaez, son coéquipier, ensuite tout seul. Et c'est lui qui a abordé la dernière ligne droite en tête.

Las, comme à Cahors sur la Grande Boucle, Christophe Laporte a fait preuve d'une capacité à répéter les efforts assez bluffante et d'une force dont on le savait déjà doté à l'époque de son passage chez Cofidis. C'est donc lui qui a franchi la ligne en tête. Ce succès au général est le troisième de sa carrière après l'Etoile de Béssèges et le Tour du Poitou-Charentes en 2019.

