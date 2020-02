Le Colombien Nairo Quintana (Arkea-Samsic) a remporté samedi en solitaire la 2e étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var cycliste disputée sur 175,7 km entre Pégomas (Alpes-Maritimes) et le col d'Eze (Alpes-Maritimes) et s'est emparé du même coup du maillot jaune. Il a devancé de quarante secondes un groupe de favoris réglé par l'Australien Simon Clarke (Education First), 2e. Le Français Lilian Calmejane (Total DE) complète le podium du jour. Au classement général, Quintana s'empare du maillot jaune de leader avant l'arrivée finale qui sera jugée dimanche au Mont Faron, sur les hauteurs de Toulon.