“J'ai cru au titre, je me sentais en position de gagner à trois tours de l'arrivée, mais les jambes m'ont rappelé à l'ordre, je n'ai aucun regret". Au lendemain de sa superbe médaille de bronze décrochée à Trente lors des Championnats d’Europe, Benoît Cosnefroy a tenu à rappeler ses échéances à venir en conférence de presse.

Objectif Mondial

Sur le point de disputer le Tour du Luxembourg qui débutera ce mardi, où il sera le leader de sa formation, le Français d’AG2R-Citroën a bien conscience qu’il est allé au bout de ses limites aux Championnats d'Europe, seulement battu par Sonny Colbrelli et Remco Evenepoel : “Mon état de fraîcheur est un peu moins bon que prévu après la course de dimanche. Je risque d'avoir encore des traces. Je suis venu au Luxembourg pour viser une victoire d’étape et bien préparer le Mondial”.

Figurant parmi les treize coureurs présélectionnés par Thomas Voeckler, Benoît Cosnefroy (25 ans) devra rouler pour Julian Alaphilippe, leader de l’équipe de France. “Pour la stratégie, je fais confiance à Thomas, j’appliquerai ce qu’il me demande”, a déclaré l’intéressé, humble sur ses capacités actuelles malgré un tracé qui lui “convient dans les grandes lignes grâce à des difficultés courtes et raides à répétition”.

