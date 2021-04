Cyclisme

Tour du Pays Basque, Roglic-Pogacar, nouveau chapitre de l'affrontement : le résumé de la 3e étape

TOUR DU PAYS BASQUE - Ils sont les deux meilleurs grimpeurs du monde et l'ont encore prouvé sur la difficile arrivée de la troisième étape du Tour du Pays basque, Primoz Roglci et Tadej Pogacar se sont livrés un nouveau duel. Celui-ci a tourné en faveur du plus jeune, vainqueur du jour, quand son aîné conserve la tête du classement général. Le résumé de l'étape en vidéo.

00:05:05, il y a une heure