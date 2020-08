Arnaud Démare ((Groupama-FDJ) a remporté au sprint la première étape du Tour du Poitou-Charentes cycliste disputée jeudi entre Montmoreau et Royan sur 199,9 km dans l'ouest de la France. Sur la ligne, le nouveau champion de France et vice-champion d'Europe a devancé le Colombien Alvaro José Hodeg Chagui (Deceuninck-Quick Step) et l'Allemand Alexander Krieger (Alpecin-Fenix).