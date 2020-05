Zwift Tour for All - Louis Meintjes

ZWIFT TOUR FOR ALL - La Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio (CCC-Liv) s'est imposée en solo, vendredi au sommet de l'Alpe du Zwift, dans le cadre de la 5e et dernière étape. Son compatriote Louis Meintjes (NTT) a quant à lui décroché la victoire à l'issue d'un duel très serré avec Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott). Au classement général, ce sont TIBCO (dames) et NTT (messieurs) qui l'emportent.

Voici Louis Meintjes de retour à l’avant d’une course. Certes virtuelle, mais qui est le fruit d’un effort réel. Le coureur sud-africain de la NTT, 8e du Tour de France en 2016 et 2017 et en quête d’une victoire depuis 5 ans, a remporté la 5e et dernière étape du Zwift Tour for All, vendredi. Il s’est imposé au sommet de l'Alpe du Zwift à l’issue d’un intense duel dans le dernier kilomètre avec Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott). Sa compatriote Ashleigh Moolman-Pasio a quant à elle glané son troisième succès de la semaine. La grimpeuse de la CCC-Liv a fait la différence bien plus tôt, dès les premières pentes de l’ascension finale.

La championne d’Afrique du Sud en titre (que ce soit du chrono ou de la course en ligne) a bouclé le parcours de 46,5 km en 1h34. Elle a attaqué dès le pied de la version modélisée de l’Alpe d’Huez. Et a tenu le coup. "J’ai la réputation d’être impatiente et cela se voit encore plus sur Zwift" a-t-elle souri après la course.

Plus globalement, dans la course dames, les positions n’ont que peu évolué durant la montée de l’Alpe, longue de 12 bornes, et présentant une pente moyenne de 8,5%. Ella Harris (Canyon SRAM) a pris la deuxième place (+48"), Sarah Gigante (TIBCO) la troisième (2’16"). Au rang des déceptions, notamment : Anna van der Breggen (Boels - Dolmans) n'a jamais été dans le coup.

L’épreuve, qui consiste en un classement par équipes en fonction de points attribués chaque jour, a été remportée par TIBCO avec 391 unités, devant la Canyon SRAM (359) et la CCC-Liv (314), seulement troisième malgré quatre des cinq étapes à son tableau de chasse.

Des favoris dans le dur

Dans la version messieurs de l'ultime joute du Zwift Tour for All, il y a en revanche eu de nombreux rebondissements. C’est Jan Tratnik (Bahrain-McLaren) qui a lancé les hostilités au pied de l’Alpe. Il a pris 4 ou 5 secondes d’avance mais a vite buté face aux pourcentages. Les frères Yates, pour la Mitchelon-Scott, ont rapidement lâché prise, tout comme Dan Martin (Israel Start-Up Nation). Adam Yates a fini par trouver son rythme, pour couper la ligne en 8e position, mais sans revenir dans le jeu pour la gagne.

Ils étaient encore neuf quasiment dans le même temps quand James Piccoli, coéquipier de Dan Martin et vainqueur de la 3e étape, a attaqué, à 5 bornes du but. Il a été repris et contré par Lucas Hamilton, deux kilomètres plus loin. Mais Meintjes était bien le plus fort. Il a ramené un groupe dans lequel figuraient son coéquipier Stefan De Bod (3e) et Rigoberto Uran (EF) sur la tête, avant d’attaquer à la flamme rouge. Hamilton a répondu et est resté dans sa roue jusqu’au but… sans pouvoir le sauter sur la ligne.

Cette victoire en 1h23 de Meintjes vient parachever l’excellente semaine de la formation NTT, qui remporte le classement masculin de ce Zwift Tour for All avec 397 points. Mitchelton Scott (2e, 241 pts) et Alpecin-Fenix (3e, 239 pts) complètent le podium.

