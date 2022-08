Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) a remporté ce jeudi le contre-la-montre de 21,4 km disputé entre Smarves et Vivonne (Vienne). Küng, favori du chrono généralement déterminant pour la victoire finale sur les routes picto-charentaises, a devancé sur la ligne le surprenant et prometteur français Kévin Vauquelin (Team Arkéa-Samsic), âgé de 21 ans, de 17 secondes, et un autre Français plus habitué de cet effort, Pierre Latour (TotalEnergies), de 20 secondes.

Ad

Déception pour la meilleure chance tricolore sur le papier: Benjamin Thomas (Cofidis), qui sortait d'une belle campagne sur piste (double champion d'Europe de la poursuite par équipes et de la course aux points il y a deux semaines à Munich), a terminé au pied du podium (4e) en cédant 47 secondes au vainqueur du jour. Grâce à ce succès, Küng a logiquement dépossédé de son maillot blanc de leader le sprinteur français Marc Sarreau (AG2R Citroën Team), vainqueur des trois premières étapes de l'épreuve, qui s'est classé 66e à 3'21".

Tour Poitou-Charentes Sarreau prend le large avant un jeudi décisif IL Y A UN JOUR

A la veille de l'arrivée du TPC, qui sera jugée à Poitiers au terme d'une dernière étape longue de 185,1 km, le rouleur suisse dispose de 21 secondes d'avance sur Kévin Vauquelin et 29 secondes sur Pierre Latour.

Classement de l'étape

1. Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ), les 21,4 km en 25:01. (moy: 51,293 km/h)

2. Kévin Vauquelin (FRA/Team Arkéa-Samsic) à 17.

3. Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) 20.

4. Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) 47.

5. Connor Swift (GBR/Team Arkéa-Samsic) 49.

Classement général:

1. Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) en 11 h 18:29.

2. Kévin Vauquelin (FRA/Team Arkéa-Samsic) à 21.

3. Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) 29.

4. Connor Swift (GBR/Team Arkéa-Samsic) 52.

5. Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) 57.

Tour d'Allemagne Ewan s’est frotté au géant Milan, avant de mettre le turbo : sa victoire en vidéo IL Y A 30 MINUTES