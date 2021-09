C'est un beau coup réalisé par Alexandre Vinokourov. L'ex-champion kazakh et manager général de la formation Astana a enregistré un renfort de poids mercredi en la personne de Gianni Moscon. Arrivé dans le peloton professionnel en 2016, le talentueux et controversé coureur italien roulait jusqu'ici sous les couleurs d'Ineos et prend un premier tournant majeur dans sa carrière à 27 ans.

Champion d'Italie du contre-la-montre à deux reprises, il s'est classé plusieurs fois aux places d'honneur dans des classiques aussi différentes que Paris-Roubaix (5e en 2017) et le Tour de Lombardie (3e en 2017). Sa réputation a été ternie par des soupçons de racisme et des comportements en course, qui ont valu au "bad boy" du peloton d'être suspendu par sa propre équipe (en 2017) et par l'Union cycliste internationale (en 2018) à la suite de son exclusion du Tour 2018 pour mauvais geste.

Paris - Roubaix Un Paris-Roubaix sans Trouée d’Arenberg ? "Chaque année on se pose la question" IL Y A UNE HEURE

En 2021, Moscon a notamment gagné deux étapes du Tour des Alpes et a été retenu pour la course des JO de Tokyo (20e). Vinokourov a salué "un coureur très fort et polyvalent", un renfort "à la fois pour les courses d'un jour et les grands tours".

Paris - Roubaix Alaphilippe au départ de Paris-Roubaix ? "Cela devrait arriver un jour…", selon Gouvenou IL Y A UNE HEURE