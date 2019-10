L'équipe Jumbo-Visma a réglé le dossier Dylan Groenewegen. La formation néerlandaise a annoncé lundi sur son compte Twitter la prolongation du contrat de son sprinter jusqu'en juin 2023. "Votre attention s'il vous plaît #Dylan2023", a tweeté Jumbo-Visma pour accompagner une vidéo dans laquelle la prolongation de contrat est communiquée à la manière d'une annonce de gare.

Âgé de 26 ans, Groenewegen était engagé avec son équipe jusqu'en 2020. Arrivé fin 2015 chez LottoNL-Jumbo, devenue par la suite Jumbo-Visma, il a notamment levé les bras sur Paris-Nice et le Tour de France en 2019. "J'ai rejoint l'équipe quand j'avais 22 ans et je me suis beaucoup amélioré depuis, a déclaré Groenewegen sur le site officiel de Jumbo-Visma. Tout est pris en compte pour me permettre d'être le plus rapide possible sur les sprints. Cela s'améliore chaque année."

L'équipe néerlandaise, qui compte déjà dans ses rangs le vainqueur du Tour d'Espagne Primoz Roglic et le 3e du Tour de France Steven Kruijswijk, a également annoncé en août le recrutement de Tom Dumoulin, vainqueur du Giro en 2017.