Enric Mas et Marc Soler ne suffisaient apparemment pas à Movistar. L'équipe espagnole a annoncé ce mardi la signature de Miguel Angel Lopez pour la saison 2021. Leader d'Astana sur le dernier Tour de France, "Superman" y avait enlevé l'étape-reine au sommet du Col de la Loze et pris une belle 6e place finale. Il viendra concurrence Mas qui a confirmé cette année, prenant la 5e place du Tour et de la Vuelta.

Pour Movistar, posséder plusieurs leaders pour les grands tours est une habitude. En 2019, Nairo Quintana, Mikel Landa, Richard Carapaz, Marc Soler et Alejandro Valverde cohabitaient tant bien que mal dans la structure de l'éternel Eusebio Unzué. Les trois premiers partis, Movistar a connu une saison 2020 très difficile malgré les belles places d'honneur de Mas. L'équipe n'a décroché que deux succès et un seul en World Tour grâce à Soler sur la 2e étape de la Vuelta.

Miguel Angel Lopez quitte lui Astana, l'équipe avec laquelle il a découvert le monde professionnel en 2015. Souvent barré par d'autres (Aru, Landa, Fuglsang), il a fait ses classes sur le Giro et la Vuelta (3e de chacune de ces deux épreuves en 2018). Grimpeur exceptionnel, il peine encore dans l'effort solitaire mais à 26 ans il entre peu à peu dans ses meilleures années. "Je suis extrêmement content de rejoindre l'une des plus grosses équipes du monde, explique "MAL". Elle a toujours été très importante pour les fans dans mon pays". Nairo Quintana y avait en effet remporté le Giro et la Vuelta et ainsi aidé au développement du cyclisme en Amérique du sud.