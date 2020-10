"De façon regrettable, le coureur de l'équipe, Quinn Simmons, a fait des déclarations en ligne que nous estimons clivantes, incendiaires et néfastes pour l'équipe, le cyclisme professionnel (...) En conséquence, il ne disputera plus de courses pour Trek-Segafredo jusqu'à nouvel ordre", indique la formation américaine dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans la foulée du premier débat de la campagne présidentielle américaine entre Joe Biden et Donald Trump, le champion du monde juniors 2019, qui dispute sa première saison chez les professionnels, a répondu "Au revoir", accompagné d'un émoji de main noire, à une journaliste néerlandaise qui conseillait aux partisans du président sortant de ne plus la suivre sur Twitter.