Les Trois Vallées Varésines n'ont pas failli à leur réputation, encore une fois. Pour sa centième édition, la classique italienne a accouché d'une nouvelle course à rebondissements avec une pluie d'attaques et de retournements de situations. C'est finalement Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) qui s'est imposé devant Davide Formolo (UAE Emirates), le lieutenant de luxe de Tadej Pogacar, qui a lui terminé 3e. L'Italien décroche sa sixième victoire chez les professionnels, la première depuis le Tour d'Emilie 2018.

Dans des conditions métérologiques désastreuses dans le nord de l'Italie, les deux Transalpins ont confirmé qu'ils étaient plutôt à leur aise avec la pluie, qui plus est sur ce type de terrain. Partis à dix kilomètres de l'arrivée en solitaire, De Marchi et Formolo ont résisté au retour du groupe emmené par Tadej Pogacar pour s'offrir un joli doublé italien.

S'il n'a pas joué sa carte personnelle à fond ce mardi, le Slovène s'est néanmoins rassuré après un dimanche compliqué sur le Tour d'Emilie. Présent dans tous les bons coups, très vite à l'avant, le Slovène s'est mis au service de son habituel lieutenant avant de s'arracher pour le sprint de la troisième place. De quoi mettre un joli point final à une centième édition très animée.

Les Français dans les bons coups, en vain

Car la course a été rythmée par de nombreuses attaques tout au long du parcours. Et elle le doit notamment aux Tricolores, qui n'ont pas hésité à placer plusieurs banderilles. Si Maxime Bouet avait commencé les hostilités après quelques kilomètres, Aurélien Paret-Peintre, Pierre Latour, Guillaume Martin, David Gaudu et surtout Benoît Cosnefroy ont animé ce mardi pluvieux.

Présent avec David Gaudu dans le groupe de contre à quelques kilomètres de l'arrivée, dans le sillage des deux Italiens, le coureur d'AG2R-Citroën s'est encore une fois fait remarquer, mais a dû céder face à Tadej Pogacar dans la bataille pour la troisième place, à la photo-finish. Avec trois Français dans le top 10 (Cosnefroy 4e, Gaudu 8e et Paret-Peintre 10e), le clan tricolore peut toujours nourrir de belles ambitions sur les courses italiennes de la semaine.

