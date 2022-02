Cyclisme

Le carnassier Tadej Pogacar a déjà frappé : l'arrivée de la 4e étape de l'UAE Tour en vidéo

UAE TOUR - Quatrième jour de course et première victoire en 2022 pour Tadej Pogacar. Le tenant du titre s’est imposé au sprint au sommet de Jebel Jais, mercredi, lors de la 4e étape. Il a devancé Adam Yates et Aleksandr Vlasov. Pogacar (UAE Emirates) prend les commandes de l’épreuve, 2 secondes devant un Filippo Ganna dont la résistance a été brillante dans l’ascension finale. L'arrivée en vidéo.

00:00:46, il y a une heure