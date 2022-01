Pas de Mathieu Van der Poel. Pas de Wout van Aert. Double coup dur pour les organisateurs des Mondiaux de cyclocross, privés des deux stars de la discipline. Le Néerlandais, blessé au dos, risque même de ne pas remonter sur un vélo avant plusieurs mois. Le cas de Van Aert est différent. Le Belge pète la forme, mais sa décision relève du choix stratégique, afin de ne pas compromettre son printemps. Pour lui, il sera bientôt temps de se consacrer à la route.

Initialement, Wout van Aert devait annoncer sa décision dimanche. Il a pris les devants, avec quatre jours d'avance, en mettant fin au suspense ce mercredi. "Nous avons décidé de nous tenir au plan initial, a-t-il expliqué. La saison aurait été plus longue de trois semaines. Manetalement, cela prend beaucoup d'énergie. Puis il y a le décalage horaire. Cela m'aurait retiré quatre semaines de préparation pour les classiques du printemps et c'est un gros objectif. J'espère que ce choix sera payant."

Une décision pas liée au forfait de Van der Poel

La star de l'équipe Jumbo-Visma ne se rendra donc pas dans l'Arkansas, où la course Elite hommes doit se tenir le 30 janvier. Le possible nouveau duel au sommet entre Van der Poel et Van Aert a fait pschitt en l'espace de quelques heures, mais la décision du champion belge apparaît compréhensible. Sans doute est-elle même raisonnable au regard des ambitions qui sont les siennes dans l'optique de la saison sur route.

Wout van Aert l'assure en tout cas, le forfait de Mathieu Van der Poel n'a en rien pesé sur son choix de ne pas effectuer le voyage aux Etats-Unis. "Non, cela n'a aucune influence sur ma décision", avait-il confié mercredi matin à Herentals à l'annonce de l'absence de MVDP. Pour l’instant, je suis surtout concentré sur ce cross et le championnat de Belgique ce dimanche." A Herentals, quelques heures plus tard, Van Aert s'est imposé. Evidemment.

