Cyclisme

VIDEO - 800km en 6 jours par -45°C : l'incroyable périple d'Arnaud Manzanini en Laponie suédoise

L'ultra cycliste Arnaud Manzanini s'est lancé dans un défi un peu fou : parcourir 800km dans la Laponie suédoise entre les frontières de la Suède et de la Norvège en six jours par des températures glaciales. Un périple pour celui qui a voulu vaincre "sa peur du froid", comme il le concède. Pari réussi ! (Photos : Quentin Iglésis et Arnaud Manzanini)

00:01:54, 20 vues, il y a 44 minutes