Sous le soleil du Tessin et sur un circuit sec, Pauline Ferrand-Prévot a devancé la Néerlandaise Anne Terpstra, 2e (+0:41), et l'Ukrainienne Yana Belomoina (3e, +0:56). Comme lors de son sacre mondial à Leogang, "PFP" a pris les commandes très rapidement dans la course. Seule Terpstra a essayé de s'accrocher pendant quelques minutes mais a cédé progressivement du terrain.