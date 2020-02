Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a encore pris date sur le Tour de Valence. Le grand espoir slovène s'est imposé à l'issue de la 5e et dernière étape, Paterna - Valence, gagnée au sprint par le Néerlandais Fabio Jakobsen, dimanche. "Cette victoire signifie beaucoup de choses pour moi, surtout après la préparation intensive à laquelle nous nous sommes pliés cet hiver", a déclaré le jeune Slovène âgé de 21 ans dont il est prévu qu'il dispute cet été son premier Tour de France.

Déjà vainqueur de la 2e étape, Pogacar, l'une des révélations d'une année 2019 marquée par une 3e place à la Vuelta et la victoire au Tour de Californie, avait endossé le maillot de leader samedi après avoir remporté légèrement détaché la 4e étape, arrivée au sommet d'Altea. "Nous voulions bien commencer la saison et nous avions comme objectif en venant ici de remporter une étape. Je suis heureux que nous y soyons parvenus", a déclaré pour sa part Jakobsen, vainqueur au sprint de l'ultime étape, la plus courte de l'épreuve avec seulement 97,7 kilomètres.