Cyclisme

Tour de Valence- Gesbert et Lafay ont essayé mais Mas était plus fort : l'arrivée au sommet en vidéo

TOUR DE VALENCE - Il sont arrivés à trois pour la victoire sur la troisième étape au sommet de l'Alto de la Reina, deux Français, Elie Gesbert (Arkéa-Samsic) et Victor Lafay (Cofidis) et un Espagnol, Enric Mas (Movistar). C'est ce dernier qui s'est imposé et qui prend la tête du général devant le duo tricolore. Revivez le sprint et la victoire de Mas en vidéo.

00:02:52, il y a une heure