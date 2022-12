Cyclo-cross

Cyclo-Cross - Dublin - Wout van Aert obligé de faire demi-tour après avoir coincé un chiffon dans sa roue

CYCLO-CROSS - Ce retour au stand aurait pu coûter très cher à Wout van Aert. Au 5e des 7 tours de course à Dublin, le Belge passe la ligne des stands et récupère un chiffon qui se coince dans sa roue arrière. Il est obligé de faire demi-tour pour s'arrêter et perd de précieuses secondes. Il finit tout de même par s'imposer, pour la première fois de la saison. Revivez ce fait de course en vidéo.

00:00:50, il y a 41 minutes