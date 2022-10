Il n'a que 19 ans, n'est que 40e joueur mondial mais est désormais l'une des figures les plus connues de son sport : l'Américain Hans Niemann, accusé de tricherie, a mis en quelques semaines le monde feutré des échecs en feu. L'accusé devient accusateur : coupable de tricherie selon le quintuple champion du monde Magnus Carlsen, le plus populaire des streameurs de la discipline, Hikaru Nakamura et par la principale plateforme en ligne des échecs chess.com, Hans Niemann a riposté en portant plainte aux États-Unis jeudi.

Il réclame "au minimum 100 millions de dollars" de dommages-intérêts aux deux joueurs mais aussi à l'entreprise de Magnus Carlsen, Play Magnus, à la plateforme chess.com et à son dirigeant Daniel Rensch. Hans Niemann a diffusé le lien vers les 44 pages de sa plainte dans un tweet, le même moyen qu'avait employé Magnus Carlsen pour annoncer son retrait du prestigieux tournoi de Saint-Louis (États-Unis) au lendemain de sa défaite contre l'Américain, le point de départ de la tempête, début septembre.

Ad

Echecs L'affaire prend un nouveau tournant : accusé de tricheries, Niemann porte plainte IL Y A 17 HEURES

Le lien est accompagné d'une phrase : "Ma plainte parle d'elle-même". Une référence impertinente à sa première victoire-surprise contre le Norvégien, en août lors d'un tournoi à Miami. Après une journée inaugurale catastrophique, Niemann avait entamé le deuxième jour du tournoi en écrasant Carlsen, et s'était contenté d'affirmer après-match que "les échecs parlent d'eux-même". Qu'importe que le numéro 1 mondial ait remporté les trois matches suivants contre lui : le crime de lèse-majesté était proféré.

L'Américain n'en est pas à son premier coup d'éclat, à tel point que son compatriote Wesley So, 5e joueur mondial, l'a qualifié "d'adolescent probablement le plus irrespectueux" des échecs au cours d'une interview lors du championnat national américain, terminé jeudi et où Niemann a fini neuvième. "Il y a d'autres très bons [jeunes] joueurs mais ils sont polis", compare-t-il.

A 11 ans, "il avait déjà un caractère unique, un petit enfant qui ne cessait de provoquer verbalement" ses adversaires. "Il avait déjà cette réputation" a affirmé le vulgarisateur d'échecs américain Levy Rozman, qui l'a croisé à cet âge, au cours d'un podcast avec Lex Fridman. A la suite des accusations, Niemann s'est retrouvé marginalisé. La plateforme chess.com l'a banni et a publié un rapport l'accusant d'avoir triché "au moins 100 fois" en ligne.

Une ascension spectaculaire

"La campagne" menée par ses accusateurs "a déjà eu l'effet escompté de détruire la réputation, la carrière et le gagne-pain de Niemann" écrivent ses avocats dans la plainte. Le tournoi de Wijk aan Zee (Pays-Bas), l'une des plus prestigieuses compétitions d'échecs, aurait mis fin aux négociations pour l'inviter à la prochaine édition du tournoi en janvier 2023, affirment-ils. Aux échecs, les principaux tournois sont libres d'inviter les joueurs qu'ils souhaitent.

Hans Niemann "ne peut plus obtenir d'emploi de professeur d'échecs dans des écoles sérieuses", assurent aussi ses avocats, qui le qualifient par ailleurs de "prodige autodidacte". L'Américain est arrivé sur le tard au plus haut niveau, en n'obtenant le statut de Grand Maitre qu'à 17 ans quand les plus précoces y parviennent autour de 14 ans. Mais il a connu une ascension spectaculaire lors des derniers mois.

Les accusations demeurent sans preuve à l'heure actuelle pour les soutenir et laissent encore le mystère sur la manière de tricher aux échecs. La triche est quasiment impossible à démontrer si elle n'est pas prise sur le fait, car un joueur qui, par exemple, utiliserait une intelligence artificielle pourrait choisir consciemment un mauvais coup, ou un coup un peu moins bon, pour déjouer les soupçons.

Hans Niemann a reconnu avoir triché sur chess.com, quand il avait entre 12 et 16 ans, mais nie avoir continué et s'est dit "prêt à jouer nu" pour prouver son talent. "Je ne vais pas reculer et je vais jouer mes meilleurs échecs, quelle que soit la pression... Les échecs parlent d'eux-mêmes", avait-il répété après la première ronde du championnat américain. C'est désormais, au tour de la justice de jouer et de se prononcer.

Echecs Incroyable : Niemann aurait triché "plus de 100 fois" en ligne 05/10/2022 À 10:54