Accusé de tricherie à répétition, Hans Niemann a contre-attaqué et porté plainte. Selon les détracteurs du joueur d'échecs américains, celle-ci est injustifiée et sans fondement, a réagi mardi Play Magnus, un site de jeu partiellement détenu par l'un des accusateurs, le champion norvégien Magnus Carlsen. Tous sont accusés de "diffamation" et de "collusion".

"L'entreprise est surprise par cette plainte et ne voit aucun fondement dans les allégations", a rétorqué Play Magnus mardi. "Play Magnus consulte des conseillers juridiques au sujet de possibles actions", a ajouté le groupe, dans lequel Magnus Carlsen détient encore 8,54% et qui est en train d'être cédé à chess.com.

"Prêt à jouer nu"

Tout a débuté le 5 septembre quand le jeune Américain a battu la star norvégienne, quintuple champion du monde, lors de la Sinquefield Cup aux Etats-Unis. Magnus Carlsen s'était alors retiré du tournoi, en l'accusant de façon sous-entendue de tricherie. Ces allégations, qu'il a répétées depuis, ont été reprises par le joueur américain Hikaru Nakamura et la principale plateforme d'échecs en ligne au monde, chess.com, pour qui le jeune grand maître a "probablement triché" au moins cent fois en ligne.

Hans Niemann accuse ses détracteurs d'avoir agi de façon concertée par intérêt financier. S'il a reconnu avoir triché sur chess.com quand il avait entre 12 et 16 ans, il nie avoir continué et s'est dit "prêt à jouer nu" pour prouver son talent. Sa plainte doit être examinée par un tribunal fédéral du Missouri. De son côté, la Fédération internationale des échecs (FIDE) a ouvert une enquête pour faire la lumière sur l'affaire.

