Magnus Carlsen a lancé un pavé dans la marre en accusant un de ses adversaires de triche. Le Français Alireza Firouzja a beau avoir remporté la Sinquefield Cup aux Etats-Unis dimanche et avec ça la série du Grand Chess tour, sorte de tournois du Grand Chelem aux échecs, ce n'est pas lui qui a pris la lumière. En un tweet, et une décision fracassante, le Norvégien Magnus Carlsen a mis le monde des échecs en ébullition.

"Je me retire du tournoi. J'ai toujours aimé jouer à Saint-Louis et j'espère y revenir", a écrit le quintuple champion du monde après sa défaite inattendue lors de la troisième ronde le 5 septembre contre l'Américain Hans Niemann, 19 ans, 43e joueur mondial et invité de dernière minute. Carlsen, qui joue souvent avec les codes des réseaux sociaux, a mis en lien une vidéo de 2014 montrant l'entraîneur portugais José Mourinho, alors à la tête de l'équipe anglaise de Chelsea. "Je ne préfère pas parler. Si je parle, je vais avoir de gros ennuis", disait-il au cours d'une interview d'après-match, alors que son équipe venait de perdre, et que lui-même avait été expulsé.

L'accusation est sibylline, mais la suite l'est moins: l'organisation du tournoi décide dans la foulée de décaler de 15 minutes la diffusion des parties et d'un examen des joueurs par un scanner à radiofréquence.

Puce vibrante

Très vite, le joueur américain Hikaru Nakamura, très suivi sur la plateforme de vidéo en direct Twitch, accuse Hans Niemann de triche. Et la première plateforme mondiale d'échecs en ligne, chess.com, bannit le compte de Niemann pour cette raison. Niemann a connu une accélération fulgurante, étant un des joueur ayant gagné le plus de points au classement mondial depuis 2021.

Les accusations de triche ont émaillé l'histoire des échecs. Lors du célèbre match entre l'Américain Bobby Fischer et le Soviétique Boris Spassky, en 1972, les deux délégations s'étaient accusés de comportements illégaux, examinant les chaises, les éclairages et faisant même analyser l'air ambiant. Face à l'échiquier, le principal moyen a longtemps été de recourir à une aide dans le public et de mettre au point un stratagème pour communiquer avec lui.

Bobby Fischer et son univers. Crédit: Getty Images

Mais depuis que la puissance de calcul des ordinateurs surpasse n'importe quel joueur, les possibilités de triche sont démultipliées, même au plus haut niveau. Un Grand Maître géorgien, Gaioz Nigalidze, a notamment été pris sur le fait en 2015, ses passages aux toilettes un peu trop fréquents ayant attiré l'attention. De manière plus discrète, une simple puce vibrante permettrait à un complice d'aider un joueur à distance, d'une manière d'autant plus facile que les parties sont diffusées en direct.

Musk s'en mêle

Les plus folles rumeurs, notamment sur le fait qu'une puce soit introduite dans les fesses de Niemann, ont même attiré le patron de Tesla, Elon Musk. L'homme d'affaires a détourné une citation attribuée au philosophe Arthur Schopenhauer dans un tweet, supprimé depuis: "Le talent atteint une cible que personne d'autre ne peut atteindre. Le génie atteint une cible que personne ne peut voir (parce qu'elle est dans votre c..)."

Autre hypothèse évoquée, celle d'une fuite de la stratégie de Carlsen, préparée par son équipe, à Hans Niemann. Mais, depuis son tweet, Magnus Carlsen garde le silence et personne n'a publié de preuve d'une triche. Plusieurs joueurs participant au tournoi ont affiché leur soutien à Niemann, comme le Français Maxime Vachier-Lagrave, regrettant l'effet "chasse aux sorcières" ou l'Américain Levon Aronian dénonçant "la paranoïa" des joueurs d'échecs.

La légende des échecs Garry Kasparov a aussi volé au secours du jeune Grand Maître américain et a demandé à Carlsen de sortir du non dit après son retrait, "un acte sans précédent depuis 50 ans", a-t-il jugé sur Twitter. "Je sais que je suis propre. S'ils veulent que je me déshabille complètement, je le ferai, je m'en fiche", a réagi Hans Niemann au cours d'une interview d'après-match sur la chaîne du club d'échecs de Saint-Louis, qui organise le tournoi. Il a terminé septième sur neuf du tournoi, où il avait le classement mondial le plus faible. Il n'a remporté qu'une seule autre victoire pour deux défaites et cinq nuls.

