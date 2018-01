2018 rime avec retours de grands cracks

Bonnes nouvelles pour Georgina Bloomberg et Ludger Beerbaum ! Les deux cavaliers vont à nouveau pouvoir compter sur deux de leurs meilleurs chevaux. L’amazone américaine fait en effet partie de la liste des engagés pour le Winter Equestrian Festival avec Lilli, son excellente jument de douze ans qui a obtenu de nombreux classements aux Etats-Unis en 2015 et 2016.

Arrêtée depuis le Longines Global Champions Tour de Miami qui s’est tenu en avril 2017, la baie devrait dont reprendre la compétition à Palm Beach, en Floride. Une reprise de la compétition qui tombe à pic car le couple pourrait potentiellement prétendre à une sélection pour les Jeux équestres mondiaux qui se dérouleront à Tryon (Caroline du Nord), en septembre prochain.

Si Ludger Beerbaum a terminé l’année sur une très mauvaise note avec une chute dans le Grand Prix Coupe du monde de Malines qui lui a causé de multiples fractures au bras, il a lui toutefois annoncé une bonne nouvelle pour ce début d’année. Le Kaiser germanique a en effet expliqué que son cheval Casello (en photo) était enfin apte à reprendre la compétition après une convalescence de près d’un an.

Arrêté à la suite d’une blessure en février 2017, l’alezan n’a pas concouru depuis le CSI 5* de Hong Kong. Le fils de Casall de quinze ans s’est donc finalement remis et devrait refaire son apparition sur les terrains de compétitions internationales dans l’année. “Il attend juste que je sois à nouveau en forme” a déclaré l’Allemand, encore contraint au repos à la suite de son opération. Le multimédaillé espère être de retour aussi vite que possible pour seller à nouveau le cheval avec qui il a pris part aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro. Au Brésil, le couple avait décroché l’argent par équipes aux côtés de Meredith Michaels-Beerbaum sur Fibonacci 17, Marcus Ehning et Pret a Tout, ainsi que Christian Ahlmann sur Taloubet Z.