Anna-Julia Kontio vole la vedette à Alexandra Ledermann

Hier après-midi, le Grand Prix 4* de Rouen a conclu le week-end de compétition à EquiSeine, en Normandie. Après une première manche à rebondissements, et sacrément bien construite par le chef de piste lorrain Grégory Bodo, et un barrage à douze, c’est la Finlandaise Anna-Julia Kontio qui s’est imposée. “Je suis bien sûr très, très heureuse!”, s’est réjouie la lauréate. “Ornellaia a fait du super travail. Je ne peux qu’être contente de sa performance aujourd’hui! Elle a fait un super job durant les deux tours, et a répondu à toutes mes demandes. Cela ne fait que cinq mois que je la monte, donc elle reste encore nouvelle pour moi. Depuis le début, elle est super! Et je l’ai beaucoup aimée dès la première fois. Nous travaillons en équipe ensemble pour sortir les meilleurs résultats possible. En tout cas, Orneillaia effectue de bonnes choses à chaque fois, mais aujourd’hui, c’est son meilleur résultat! Avec elle, je participerai aux étapes de Coupes du monde de Madrid et Londres.”

La jeune cavalière de la Team Harmony a ainsi grillé la priorité à la cavalière olympique française Alexandra Ledermann, passée à deux doigts d’une victoire à domicile avec Requiem de Talma. Obtenant exactement le même chronomètre au barrage, Margaux Bosty et Bryan Balsiger sont montés sur la troisième marche du podium, associés à As de Papignies et Clouzot de Lassus.

Ce Grand Prix fut aussi l’occasion de revoir quatre des cinq couples tricolores qui étaient des Jeux équestres mondiaux de Tryon. Comme Outre Atlantique, les Français Alexis Deroubaix, Nicolas Delmotte, Alexandra Francart et Thierry Rozier ont manqué de réaliser le sans-faute, tous écopant au minimum d’une faute. En revanche, tous ont déroulé de sublimes parcours, assez peu représentatifs de leurs scores.