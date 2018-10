Belle remontée pour Steve Guerdat dans le classement mondial FEI

Pour ce mois d’octobre, Harrie Smolders reste au sommet du classement mondial Longines de saut d’obstacles pour le sixième mois consécutif. Le Néerlandais a plus de 110 points d’avance sur son premier adversaire, le champion olympique de Londres Steve Guerdat. Très en forme, le médaillé de bronze en individuel aux Jeux équestre mondiaux de Tryon sur Bianca il y a trois semaines, a cumulé pas moins de 600 points en Caroline du Nord. Deuxième du Grand Prix 5* du Longines Global Champions Tour de Rome avec Cantinero début septembre puis médaillé d’argent par équipes aux Mondiaux, le Suédois Henrik von Eckermann s’est installé de la dernière marche du podium, avec seulement quatre points de retard sur Steve Guerdat.

Malgré son titre de champion du monde par équipes à Tryon, McLain Ward perd deux places et occupe le quatrième rang. Le centaure allemand Marcus Ehning quitte le podium pour se placer à cinquième, malgré sa victoire dans le Grand Prix CSI 5* de Bruxelles avec l’exceptionnel Comme Il Faut 5 le mois dernier. La plus belle remontée revient à la nouvelle championne du monde individuelle! La jeune allemande Simone Blum passe de la cent quarante-deuxième place à la quatre vingt-septième place.

Malheureusement, ce mois-ci, plus aucun Français ne figure dans le top 10 des meilleurs cavaliers du monde. Détenant le record de présence dans le top 13, qu’il n’avait jamais quitté depuis octobre 2009, Kevin Staut se positionne à la quatorzième place. Il a terminé pourtant sixième du Grand Prix du CSIO 5* de Gijon avec For Joy van’t Zorgvliet*HDC fin août, et s’est classé dans quatre épreuves au CSIO 5* de Waregem, mais cela n’a pas suffi.

Kevin Staut est suivi par Simon Delestre. Julien Epaillard se positionne lui quarante-deuxième. Tout comme le mois d’avant, Patrice Delaveau reste cinquante-cinquième mondial. Notre meilleure amazone tricolore, Pénélope Leprevost, est à la soixante-quatorzième place. Grande dégringolade pour Roger-Yves Bost qui troque sa cinquante-septième place pour se retrouver à la quatre vingtième.