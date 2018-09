Ben Maher triomphe à Rome et décroche le titre 2018

Hier, les coups de 16h30 ont sonné le top départ de la dernière étape du Longines Global Champions Tour de la saison, à Rome, en Italie. Ce Grand Prix à 1,60m était donc la dernière occasion pour les trente-cinq partants de marquer des points afin de se qualifier pour la finale du circuit, prévue début novembre à Doha, au Qatar. Et une fois encore, c’est Ben Maher qui a su tirer son épingle du jeu! Déjà triomphant dans les étapes de Madrid et de Saint-Tropez cette année, le Britannique, associé à son régulier Explosion W, a remis le couvert en signant le plus rapide des deuxièmes tours au chronomètre en 37″45. Déjà en tête du circuit depuis quelques mois, le champion olympique par équipes de Londres a un peu plus creusé l’écart qui le sépare d’Alberto Zorzi, deuxième du classement général, si bien que le Britannique n’a même pas besoin d’attendre la finale de Doha pour être champion du circuit 2018 !

“Il y avait beaucoup de pression aujourd’hui, entre l’épreuve par équipes de la Longines Global Champions League et la qualification pour le Grand Prix”, a commenté le lauréat en conférence de presse. “Explosion a mis un peu de temps à s’habituer à Rome, il a fallu quelques tours de préparation avant le Grand Prix, mais je l’ai senti très en forme. Il a sauté de manière incroyable aujourd’hui ! J’ai eu la chance de partir en dernier, d’autant qu’Explosion est naturellement très rapide. Je suis très fier de lui. Comme Jan (Tops, créateur du circuit, ndlr) l’a dit, c’est une longue saison. Je participe au Longines Global Champions Tour depuis le début, et je n’étais jamais passé si près de la victoire. J’ai beaucoup de chance d’avoir un super piquet de chevaux grâce à Poden Farms et la famille Moffitt.

La saison se finit assez tôt, donc je vais pouvoir me relaxer, laisser du repos à mes chevaux, et aller à la finale de Doha avec mes objectifs. La Longines Global Champions League est très importante pour mon équipe des London Knights. Cette saison a été incroyable pour moi. Si quelqu’un m’avait dit il y a six mois que j’en serais là avec deux chevaux de neuf ans, je ne l’aurais pas cru ! Je n’arrive pas à réaliser, honnêtement. Encore aujourd’hui, j’ai juste suivi mon plan et fait confiance à mon cheval. Je suis heureux d’être de retour dans le sport de haut niveau cette année !”

Le Suédois Henrik von Eckermann est monté sur la deuxième marche du podium, déroulant un somptueux barrage en 38″32 aux commandes du délicat Cantinero. Auteur d’un double zéro en 38″85, le jeune Belge Jos Verlooy a complété le podium, aux rênes du talentueux Caracas.