Bye bye Castlefield Eclipse

Castlefield Eclipse a représenté avec brio la Suisse ces dernières années. Mais la baie ne foulera désormais plus les terrains de compétition d’après Le Cavalier Romand. Son propriétaire Arturo Fasana a en effet décidé de lui offrir une retraite sportive après quelques belles années de succès. Aujourd’hui âgée de seize ans, la fille d’Obos Quality devrait être croisée à Emerald et Curtis Sitte. La Irish Sport Horse a rejoint les écuries d’Axel Verlooy, en Belgique, mais restera propriété d’Arturo Fasana.



À la tête d’une carrière réussie sous la selle du Suisse Paul Estermann, Castlefield Eclipse a signé un nombre exceptionnel de parcours parfaits en Coupes des nations, menant les vestes rouges jusqu’au succès à Falsterbo (Suède) en 2014 et à Lummen (Belgique) deux ans plus tard. Elle a par ailleurs représenté le drapeau helvétique eux Jeux olympiques de Londres (Grande-Bretagne) en 2012, aux championnats d’Europe d’Herning (Danemark) en 2013 et d’Aix-la-Chapelle (Allemagne) en 2015, ainsi qu’aux Jeux Équestres mondiaux de Normandie en 2014. En Allemagne, la baie et son cavalier avaient obtenu le bronze par équipes.

En 2014, Castlefield Eclipse s’était imposée à domicile dans le Grand Prix Longines de Saint Gall (Suisse), et avait pris la troisième place du Grand Prix CSI 5* de Rotterdam (Pays-Bas).