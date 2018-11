Cap sur Madrid pour la Coupe du monde Longines

À partir de vendredi, quelques-uns des meilleurs cavaliers de saut d’obstacles se retrouveront à la Madrid Horse Week, en Espagne, afin de disputer la sixième étape de la Coupe du monde Longines de la ligue de l’Europe de l’Ouest. Le temps fort se déroulera dimanche après-midi, à 13h.

Ils seront quarante-six au départ du CSI 5*-W à vouloir succéder au tenant du titre Roger-Yves Bost. Pour rappel, le Barbizonnais avait en effet triomphé l’an passé avec sa championne olympique Sydney Une Prince. En tête du classement provisoire du circuit, Steve Guerdat tentera évidemment d’élargir l’écart qui le sépare de Pieter Devos, et montera notamment sa précieuse Bianca. Les trois talentueux soldats allemands Ludger Beerbaum, Marcus Ehning et Daniel Deusser en seront également. Les Belges seront aussi en nombre, représentés par Niels Bruynseels, Pieter Devos, François Mathy Jr, Gudrun Patteet ou encore Wilm Vermeir.

Du côté des Tricolores, ils seront trois à être de la partie. Simon Delestre en sera évidemment de la partie avec son fidèle Hermès Ryan des Hayettes et Filou Carlo Zimequest. Fort de sa septième place dans le Grand Prix 5* de Lyon il y a deux semaines, Guillaume Foutrier s’est vu sélectionné pour cette étape, et sera accompagné de Jakke et Tchin de la Tour. Julien Epaillard et Olivier Robert complèteront la délégation française. Quatrième du classement provisoire du circuit indoor, Kevin Staut a lui dû annuler son voyage en raison d’une opération au niveau du dos il y a quelques jours.