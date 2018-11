Avant-dernière étape du Grand Indoor à Paris

La première saison du Grand Indoor de saut d’obstacles touche bientôt à sa fin. Dimanche, dans le cadre du Salon du cheval de Paris, l’avant-dernier rendez-vous de la série se courra en effet dans le hall 5B du Parc des expositions de Villepinte. Après s’être rendus à Saint-Lô, Mâcon-Chaintré, Lyon et Le Mans, les cavaliers du circuit ont donc rendez-vous une cinquième fois pour tenter d’engranger de nouveaux points pour leurs écuries respectives.

Pour l’heure, cinquante-quatre couples sont engagés dans la Pro Élite Grand Prix à 1,50 m, dont le coup d’envoi sera donné dimanche à 17h. Le chef de piste français Cédric Longis sera chargé d’imaginer un parcours suffisamment technique pour garantir le suspense.



Déjà sacrée plus tôt dans la saison lors du Grand National, l’écurie Or Vet – Ar Tropig sera représentée par les redoutables Benoit Cernin et Jérome Hurel. Le Bourguignon devrait être au départ de l’épreuve avec Unamour du Suyer, vainqueur à Lyon, Uitlanders du Ter, gagnant à Mâcon, ainsi que Uelem Croze. De son côté, le second tentera sa chance avec Aloha de Presle et Viamdios d’Avril.

Provisoirement placée au deuxième rang du classement général, l’écurie Lencare – JL Horse Concept sera toutefois à redouter car Arthur Deuquet, troisième en terres lyonnaises, fera le déplacement.



Après avoir réalisé un bond dans le classement général malgré seulement deux étapes courues, l’écurie Euro Mat – Planète Broderie ne compte certainement pas s’arrêter en si bon chemin. Mathieu Billot et Thibault Pomares sont engagés à Paris pour tenter de continuer leur ascension. En embuscade au classement général sous les couleurs des écuries McDonald’s Aix-en Provence – Concept Sol, Clément Boulanger tentera lui aussi d’en découdre.



Le rendez-vous parisien s’annonce donc décisif dans la chasse aux points, qui se concluera à Deauville, le week-end du 14 au 16 décembre.