Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers, 2012

Les années du Suisse Martin Fuchs chez les Jeunes ont été fastes. Il a remporté dans la catégorie des Jeunes Cavaliers son premier titre individuel, en 2012 lors des championnats d’Europe d’Ebreichsdorf. En Autriche, il était alors associé à son fidèle Principal 12, avec lequel il s’était déjà adjugé le titre de vice-champion d’Europe par équipes et en individuel l’année précédente à Comporta. En 2012, l’équipe helvétique avait par ailleurs réédité et s’était à nouveau parée collectivement de l’argent. Cette même année, le gris s’est également imposé dans le Grand Prix du CSI 5* de Vienne, une première à ce niveau pour son jeune pilote.

Grand Prix du Longines Global Champions Tour de Mexico, 2017

Extrêmement compétitif, Chaplin a permis à son cavalier de remporter de belles épreuves. Le couple a été performant sur le circuit du Longines Global Champions Tour. Outre-Atlantique, il s’est adjugé le Grand Prix de Mexico en 2017. Deux ans plus tard, Martin et Chaplin se sont imposés coup sur coup dans les Grands Prix de Madrid, en Espagne, et Cascais, au Portugal.

Championnat d’Europe Longines de Rotterdam, 2019

L’été 2019 restera inoubliable pour Martin Fuchs et Clooney 51, qui ont remporté le titre individuel lors des championnats d’Europe Longines de Rotterdam. Une consécration pour le couple, deuxième de la finale de la Coupe du monde Longines de Göteborg quelques mois plus tôt. Après deux championnats d’Europe, en 2015 et 2017, d’où ils reviennent à chaque fois avec le bronze par équipes, une sélection aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 et un titre de vice-champion du monde à Tryon en 2018, l’Helvète s’est enfin adjugé son premier titre chez les Seniors, associé à l’un des meilleurs chevaux du monde.

“C’est un jour fantastique ! Au début de l’épreuve, j’ai bien cru que j’allais une fois de plus terminer deuxième et je ne pensais pas que j’allais battre Ben ou qu’il allait faire une faute (Ben Maher a laissé l’avant-dernier obstacle de la seconde manche à terre, laissant filer l’or à Martin Fuchs, ndlr). Finalement, je suis sur la plus haute marche du podium !

Clooney et moi avions fait une faute sur la dernière combinaison lors du parcours de Chasse. Après cela, il s’est amélioré de parcours en parcours, c’est l’une de ses plus grandes qualités. Avant la finale, je savais que si je faisais bien mon travail, il ne me laisserait pas tomber. Je suis vraiment bien entouré, et ma petite-amie (Paris Sellon, une cavalière américaine, ndlr) qui n’a pas pu venir est restée éveillée toute la nuit pour suivre la compétition. J’ai pu lui parler avant la seconde manche et elle n’a pas arrêté de me répéter de toucher du bois.

Le propriétaire de Clooney, Luigi Baleri, me soutient depuis que j’ai treize ans. Il me laisse gérer la carrière de son cheval de A à Z et n’interfère jamais dans le programme. Il est également d’un grand soutien. C’est un peu comme un second père pour moi. Aujourd’hui j’ai vu sur Facebook qu’il y a neuf ans jour pour jour, je remportais les Jeux olympiques de la jeunesse aux côtés de Nicola Philippaerts. Je lui ai envoyé un message ce matin en lui disant que j’espérais qu’il s’agisse d’un bon présage pour aujourd’hui.

Après la Chasse, je savais qu’un podium était encore possible, mais je ne pensais pas pouvoir décrocher l’or”, s’était exprimé le champion.

Grand Prix Coupe du monde de Lyon, 2019

Avec Clooney 51, les victoires se sont enchaînées l’année dernière, puisque les deux complices se sont adjugés l’étape Coupe du monde de Lyon pour la seconde année consécutive, pour le plus grand plaisir du public lyonnais complètement acquis à leur cause. “C’est une grande victoire! Clooney était en pleine forme aujourd’hui et a magnifiquement sauté au premier tour. J’ai eu un peu de chance sur le double de verticaux, et nous avons mis la rehausse ensuite. J’ai eu la chance de partir à la fin du barrage et de pouvoir regarder les passages de mes camarades. Le cheval de Jessica (Springsteen, RMF Zecilie, ndlr) est un peu similaire à Clooney, donc je l’ai regardé avec attention et j’ai vu où je pouvais enlever des foulées”, avait alors détaillé le lauréat.

Grand Prix de Genève, 2019

Décidément en grande forme, Martin et Clooney ont achevé une année déjà remplie de succès par une première victoire dans le prestigieux Grand Prix de Genève. Une belle performance qui lui avait permis de prendre le brassard de numéro un mondial, alors accroché au bras de son compatriote et ami Steve Guerdat. Le Suisse a ainsi été pendant un mois le meilleur cavalier du monde, en janvier 2020, avant que le champion olympique de Londres ne reprenne la tête du classement.

