Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles : place à Bordeaux

Cinq Français dans le top 10 à Bordeaux, ce serait magnifique… Il est vrai qu’en cette année olympique, les Bleus seront doublement motivés pour briller sous les yeux de l’entraîneur national, Thierry Pomel, qui aura lancé ses réflexions sur la sélection olympique.



Sur le plan de la Coupe du monde, deux cavaliers français sont d’ores et déjà qualifiés pour la finale de Las Vegas en avril, Kevin Staut et Julien Epaillard tandis qu’Olivier Robert, toujours proche de la qualification, a encore besoin d’une douzaine de points qu’une quatrième ou cinquième place à Bordeaux lui permettrait d’acquérir. Ce qui est à sa portée.



Simon Delestre était également en course pour la finale de Las Vegas, mais il n’aura marqué que six petits points en six sorties (17ème à Amsterdam avec Uccello de Will). Autant dire que l’aventure est terminée pour lui cette saison. Mais le public du Jumping international de Bordeaux pourra toutefois se régaler avec ce cavalier car Delestre devrait monter Hermès Ryan, ce spectaculaire petit bout d’alezan qui a retrouvé sa meilleure forme comme l’a prouvé sa récente victoire à Paris.



Au-delà de cette palpitante Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles, le Jumping International de Bordeaux, c’est aussi quatre jours d’émotions équestres riches en moments forts : un spectacle avec la Garde Républicaine (le jeudi), un cross indoor (avec les meilleurs cavaliers de concours complet du monde, le vendredi, le Devoucoux Indoor Derby), la finale de la Coupe du monde FEI d’attelage (samedi et dimanche), le Grand Prix Land Rover (dimanche), un grand rendez-vous pour les éleveurs (le Salon des étalons, samedi et dimanche) et un Salon du Cheval qui grandit d’année en année, pour les pros, les amateurs et le grand public.



Séduire la grande famille du cheval, au sens large, proposer du sport de haut niveau, des produits, des animations, un spectacle exclusif, au plus grand nombre c’est là la marque de fabrique du Jumping de Bordeaux…