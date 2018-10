Daniel Deusser, ténor de Vérone

Bertram Allen, Martin Fuchs et Niels Bruynseels avaient successivement mis la barre de plus en plus haut lors du barrage de l’étape de la Coupe du monde Longines de Vérone, mais impossible n’est pas Deusser. Associé à Calisto Blue, l’Allemand – Daniel de son prénom – a mis tout le monde d’accord en franchissant la ligne d’arrivée plus vite que tout le monde. Dernier à s’élancer, il s’est ainsi imposé dans ce troisième rendez-vous de la saison pour les cavaliers d’Europe de l’ouest. Grâce à ce succès, il a ainsi engrangé vingt points au classement général de la série, en vue de la finale de Göteborg, qui se tiendra en avril prochain, en Suède. Une finale lors de laquelle il s’est déjà imposé il y a quatre ans, à Lyon.

Cette victoire du cavalier germanique est venue parachever un week-end empli de succès pour l’écurie Stephex, dont il fait partie aux côtés des Suédoises Petronella Anderson et Jonna Ekberg, ou encore de l’Italien Lorenzo de Luca. La première a d’ailleurs pris la sixième place de ce Grand Prix associée à Bacardi 188. Avant cela, les soldats du marchand belge Stephan Conter se sont classés à huit reprises, engrangeant cinq podiums dont deux victoires.



Bien lancé sur la série indoor grâce à sa deuxième place lors de l’étape norvégienne, le Français Kevin Staut a ajouté cinq points à son compteur grâce à sa douzième place à Vérone. Associé à For Joy van’t Zorgvliet*HDC, le Normand s’est invité au barrage après un premier sans-faute. Sur le test de vitesse, le numéro un français et son fils de For Pleasure ont toutefois laissé deux barres à terre. Du côté de son compatriote Simon Delestre, qui prenait part à sa première étape de la Coupe du monde de la saison, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Après une faute de Chesall Zimequest, le Lorrain a essuyé un refus dans le triple lors du parcours initial. Avec déjà huit points au compteur, il a préféré jeter l’éponge.

Ce week-end, la Coupe du monde Longines prendra la direction de la France, puisque Lyon sera hôte du quatrième rendez-vous de la série.