Danielle Goldstein double la mise à Wellington

Les années se suivent et se ressemblent pour Danielle Goldstein ! L’amazone, qui représente les couleurs d’Israël depuis 2010, s’est à nouveau imposée dans le deuxième Grand Prix 5* organisé par le circuit hivernal de Wellington. Comme l’année dernière, elle était associée à sa fidèle complice Lizziemary, une jument alezane de treize ans qui l’avait accompagnée aux championnats d’Europe de Göteborg en 2017, ainsi qu’aux Jeux Equestres Mondiaux de Tryon l’année dernière.

Le couple s’est offert la victoire grâce à une belle avance de près de deux secondes dans le barrage, notamment grâce à un virage risqué mais payant entre le premier obstacle et le mur. Alors qu’il avait pris la tête de la compétition quelques instants plus tôt, Alex Granato a finalement dû se contenter de la deuxième position avec Carlchen W, devant son public. Ouvreur de cette finale, l’Egyptien Nayel Nassar a su tirer son épingle du jeu en décrochant la troisième place sur le facétieux Lucifer V.

On notera également la belle et prometteuse performance du jeune cavalier danois de vingt ans Emil Hallundbaek, qui est parvenu à réaliser le double sans-faute dans ce Grand Prix avec Chalisco. Il lui a toutefois manqué un petit dixième pour s’offrir une place sur le podium, et il se retrouve donc au quatrième rang, juste devant le Canadien Mario Deslauriers et Bardolina 2. Déception en revanche du côté de l’ancien numéro un mondial Kent Farrington et son bondissant Creedance, qui auraient pu monter sur le podium s’ils n’avaient pas renversé une barre dans le double. La paire américaine termine ainsi à la sixième place.