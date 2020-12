Grégory Cottard et Bibici

Grégory Cottard, champion de France Pro Élite avec Pepyt’Des Elfs en 2013, a retrouvé cette année le plus haut niveau grâce à la jeune Bibici, neuf ans. Si l’année a bien commencé pour le couple associé depuis 2018, avec une troisième place dans le Grand Prix CSI 2* de Royan début mars, tous deux sont ensuite montés en puissance pour s’imposer comme l’une des révélations de la saison. Après une reprise internationale en demi-teinte au CSI 4* de Grimaud mi-juillet, le duo a obtenu plusieurs classements comme lors du Grand Prix CSI 3* d’Opglabbeek, où une faute au barrage les avait relégués à la sixième place début août. Après une sixième place sur 1,50m au CSI 3* du Longines Deauville Classic, Grégory et Bibici ont reposé leurs valises dans le Var, à Grimaud. Deuxième d’une épreuve à 1,50m lors du CSI 4* mi-septembre, le duo a ensuite participé à son premier CSI 5* sur la même piste. Un week-end couronné de succès, avec trois classements en trois sorties dont une dixième place dans le Grand Prix à 1,60m, où ils sont pénalisés d’un seul petit point de temps dépassé. Une performance qui a ouvert la voie à une première sélection en équipe de France, lors du CSIO 3* de Vilamoura en novembre. Meilleure paire tricolore, réalisant le seul double sans-faute français, les deux complices ont été les artisans de la deuxième place collective des Vestes Bleus. Ils ont à nouveau été les meilleurs Français lors du Grand Prix, concluant à la onzième place avec une faute sur l’ultime obstacle au barrage. La saison de Bibici s’est terminée sur une cinquième place et un double sans-faute dans le Grand Prix CSI 2* de Lierre en décembre, une performance à l’image de son année : réussie.

Juliette Faligot et Arqana de Riverland

Juliette Faligot et Arqana de Riverland font partie des révélations de la fin de saison 2020. Toutes deux sont montées en puissance dès la reprise des compétitions internationales en juillet : septièmes sur 1,45 lors du CSI 2* d’Opglabbeek, troisièmes du Grand Prix CSI 3* de Bonheiden, elles n’ont écopé que d’une seule faute lors du Grand Prix à 1,60m du CSI 3* de Longines Deauville Classic. Présentes dans le Var à l’occasion de l’Hubside Jumping, les deux complices, associées depuis presque quatre ans, ont remporté une épreuve à 1,40m lors du CSI 4* en octobre. Quelques jours plus tard, c’est lors du Grand Prix du CSI 4* de Saint-Lô que le couple s’est mis en évidence. Sur un parcours à 1,55m, Juliette et Arqana ont pris la deuxième place de l’épreuve, derrière Julien Épaillard et la révélation Queeletta. Une performance qui leur a ouvert les portes de l’équipe de France avec une première sélection pour le CSIO 3* de Vejer de la Frontera, fin novembre. La France n’avait pu repartir en seconde manche de la Coupe des nations, mais le couple n’avait pas démérité en signant un parcours à quatre points. L’amazone des Hauts-de-France a trouvé en Arqana une crack, qu’elle entend bien garder à ses côtés pour progresser au plus haut niveau et débuter en CSI 5*.

Alexis Deroubaix et Kitona de Muze

Associés en compétition depuis cette année seulement, Alexis Deroubaix et Kitona de Muze, dix ans, n’ont pas tardé à trouver leurs marques. Si le couple ne compte pas encore de victoires à l’international, il a obtenu de nombreux classements, à l’image d’une troisième place sur des barres à 1,45m lors du CSI 2* de Canteleu mi-septembre. Un peu plus tôt, en août, Alexis et Kitona avaient pris la sixième place du disputé Grand Prix à 1,60m du CSI 3* du Longines Deauville Classic, ne pouvant éviter une faute au barrage. Présents à Grimaud en octobre, ils y ont disputé deux Grands Prix lors des CSI 4* de l’Hubside Jumping, desquels ils sont sortis avec cinq puis quatre points. Leur progression tout au long de la saison leur a permis d’achever 2020 avec une sélection en équipe de France à l’occasion du CSIO 3* de Vejer de la Frontera. Après quatre points lors de la Coupe des nations, tous deux sont parvenus à se qualifier pour le barrage du Grand Prix, conclu avec deux fautes et une seizième place finale. Le couple a également été présent sur le circuit du Grand National, s’adjugeant l’étape de Notre Dame d’Estrées mi-juillet en sortant victorieux du Grand Prix Pro Élite.

Julien Épaillard et Queeletta

Meilleur cavalier français au classement mondial Longines, Julien Épaillard peut compter sur Queeletta, son nouvel atout qui s’est révélé cette saison. Aux côtés du Normand depuis juin 2019, cette jument compte cinq victoires internationales en 2020. Particulièrement compétitive sur des barres à 1,50m, cette dernière s’était imposée dès sa première sortie lors du CSI 5*-W de Bâle en janvier dernier, avant de prendre la deuxième place du Grand Prix Coupe du monde à 1,60m. Le couple a obtenu deux nouvelles victoires lors du CSI 5*-W de Bordeaux le mois suivant, s’adjugeant l’épreuve majeure du vendredi cotée à 1,50m puis le Grand Prix Coupe du monde. Queeletta dévoilait alors toute l’ampleur de son talent, s’imposant devant des montures bien plus chevronnées, et ne s’est pas arrêtée pas en si bon chemin. De retour à Grimaud après la pause forcée des compétitions, la jument s’est notamment classée huitième sur un parcours à 1,50m lors du CSI 5* varois courant août. Elle a repris le chemin des victoires dès septembre et le CSI 5* de Valkenswaard, remportant là encore une épreuve à 1,50m. Quelques jours plus tard, de retour à Grimaud en pleine forme, le couple tricolore a pris la troisième place du Grand Prix CSI 5* de l’Hubside Jumping, signant un double sans-faute. Les deux complices ont ensuite remporté le Grand Prix CSI 4* de Saint-Lô, disputé en indoor, avant de conclure leur saison par deux semaines de compétition à Riyad. En Arabie Saoudite, Queeletta s’est de nouveau classée sur des barres à 1,50m, avec à la clé deux deuxièmes places. Nul doute que Julien Épaillard et Queeletta sont l’un des couples sur lesquels il faudra compter en 2021.

