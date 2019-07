Darragh Kenny s’offre une victoire de prestige à Knokke

Pour ce Grand Prix Rolex très doté, le chef de piste, l’Italien Uliano Vezzani, avait tracé un parcours qui a donné du fil à retordre à beaucoup de concurrents. Ils ne sont que six couples, sur les quarante-sept au départ, à se sortir sans encombre du tour initial et se qualifier pour le barrage. Pas de Français parmi eux, puisque Pénélope Leprévost sort de piste avec deux fautes de Vancouver de Lanlore, alors que Simon Delestre n’est pas passé loin, avec juste une faute de Filou Carlo Zimequest, encore peu expérimenté à ce niveau d’épreuves.

L’Irlandais Mark McAuley, installé en Haute-Savoie, partait en ouvreur du barrage et voyait Valentino Tuilière faire une faute. Cela allait valoir la sixième place, puisque les cinq couples restants seront tous sans-faute. Après l’Irlandais, l’Allemande Simone Blum et DSP Alice, les championnes du monde en titre, imprimaient un bon tempo et réalisaient un chronomètre que l’Américaine Margie Goldstein-Engle avec Royce, quatrième, le Belge Nicola Philippaerts sur H&M Chilli Willi, cinquième, ou l’Irlandais Bertram Allen associé à Harley vd Bisschop ne parvenaient pas à améliorer. Mais les Irlandais étaient en force dans ce barrage et le dernier à partir, Darragh Kenny, partait tambour battant avec Balou du Reventon, qui répondait parfaitement et abaissait le chronomètre de l’Allemande de près d’une demi-seconde. Darragh Kenny était aux anges après sa victoire, qui lui ouvre de belles perspectives en vue des championnats d’Europe de Rotterdam : « Mon cheval a sauté de manière fantastique. Je voulais me servir de ce concours pour tester mon cheval en vue des championnats d’Europe, en sautant trois épreuves. Il n’a pas fait tomber une barre à Knokke et a sauté de façon incroyable dans le Grand Prix en trouvant toujours les solutions aux problèmes qui se posaient à lui. »