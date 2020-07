Le Canadien Éric Lamaze a annoncé avoir accueilli dans ses écuries Dieu Merci van T&L, confirmant son ambition de participer aux Jeux olympiques de Tokyo l’année prochaine. L’étalon de onze ans, qui a déjà concouru au plus haut niveau, a été précédemment sous la selle du Belge Fréderic Vernaet et de l’Irlandais Cormac Hanley.

Éric Lamaze, champion olympique à Pékin en 2008 avec le légendaire Hickstead, a acquis avec Mark et Tara Rein Dieu Merci van T&L. L’objectif affiché du Canadien est de participer aux prochains Jeux olympiques Tokyo, reportés à 2021 à la suite de la pandémie de Covid-19. Pourquoi pas avec l’étalon de onze ans ? Ces derniers mois, il a également renforcé son piquet avec les arrivées de Falco de Tatihou, Corazon et Delicalato vh Mariensho. Éric Lamaze, qui a révélé se battre contre une tumeur du cerveau l’an passé, a fait de ces Jeux olympiques un objectif majeur, pour ce qui pourrait être sa dernière participation à une échéance d’envergure.

Actuellement en Belgique, où il loue une partie des écuries d’Écaussinnes pendant la saison estivale, Éric Lamaze s’est exprimé au sujet de cette recrue de choix: “À la suite de l’arrivée du cheval en Europe, plus je l’ai travaillé et plus j’ai eu un sentiment incroyable avec. J’ai voulu trouver une façon de le conserver dans mes écuries. Une fois encore, je remercie Mark et Tara Rein de m’aider à sécuriser Dieu Merci van T&L pour le Canada. Ils sont mes compatriotes et c’est très excitant pour eux d’avoir un cheval qui peut potentiellement représenter leur pays aux Jeux olympiques l’année prochaine. Il a seulement onze ans et je suis très impatient de voir ce que l’avenir nous réserve.”

Dieu Merci van T&L est né en Belgique, chez Luc Tilleman. Ce fils de Toulon a été débuté par le Belge Fréderic Vernaet, avec qui il a progressé jusqu’à 1,60m. Ensemble, ils obtenus de bons résultats comme lors de l’étape de la Coupe du monde Longines à Mechelen, en décembre 2018, où ils ont conclu le Grand Prix à 1,50m avec une seule pénalité de temps. Le couple a également remporté le Grand Prix du CSI 3* de Beervelde en août 2019. En début d’année, l’étalon est passé un temps sous la selle de l’Irlandais Cormac Hanley. Ils sont apparus en compétition outre-Atlantique, lors du CSI 5* de Deeridge Farms, à Wellington.

Éric Lamaze avait précédemment misé sur Idalville d’Esprit dans l’objectif de se rendre au pays du soleil levant. Le contrat le liant avec la famille Stinett a été dissolu avec le report des JO, puisqu’il a été initialement mis en place jusqu’à la date originale de fin de l’échéance, en 2020. À propos de son association avec Idalville, qui n’a finalement duré que quelques mois, le Canadien explique qu’il a “pris son temps avec ce cheval, avec l’objectif des JO en tête. J’ai monté beaucoup de chevaux dans ma carrière et je le considère comme un des meilleurs. C’est une déception que les Jeux soient annulés cette année, mais considérant tout ce qu’il se passe dans le monde, c’était la bonne décision à prendre, la santé et la sécurité de tous devant être la priorité absolue.”

Éric Lamaze a participé à trois éditions des Jeux olympiques. En 2008, dans le nid d’oiseau de Pékin, il a remporté la médaille d’or en individuel avec le génialissime et regretté Hickstead, après avoir obtenu l’argent par équipes. Lors des derniers Jeux, à Rio de Janeiro en 2016, il a remporté une nouvelle médaille individuelle, en bronze cette fois, en selle sur la généreuse Fine Lady 5. Ils ont également terminé quatrièmes par équipes.

