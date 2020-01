Direction Amsterdam pour la Coupe du monde Longines

Érigée au rang de double étape de la Coupe du monde l’an passé, l’étape d’Amsterdam s’apprête cette année encore à accueillir les meilleurs cavaliers d’Europe en saut d’obstacles et en dressage. Dans la première discipline, le rendez-vous le plus attendu se tiendra dimanche après-midi, dès 15h15. Sur des barres à 1,60m et au terme d’un très probable barrage, le vainqueur de l’étape empochera vingt points au classement général pour la hiérarchie de la ligue d’Europe de l’ouest. Ses meilleurs poursuivants ajouteront eux aussi des points en fonction de leur classement. D’ordinaire, une quarantaine de points est nécessaire pour obtenir son ticket dans la finale de Las Vegas, en avril.



Pour l’occasion, le tenant du titre suédois Henrik von Eckermann sera au rendez-vous. Il s’était imposé l’an passé avec sa meilleure jument Tovek’s Mary Lou. Si le numéro un mondial Martin Fuchs sera absent étant donné qu’il va concourir en Floride à Wellington cet hiver, son ami et dauphin Steve Guerdat sera bien au rendez-vous. Ses compatriotes suisses Pius Schwizer et Bryan Balsiger feront également le déplacement.

À domicile, l’ancien numéro un mondial Harry Smolders sera au rendez-vous, comme le multimédaillé Jeroen Dubbeldam, le lauréat de la Coupe du monde Longines de Madrid Maikel van der Vleuten, ou encore Gerco Schröder.



Côté français, Simon Delestre, Julien Épaillard et Kevin Staut tenteront leur chance aux Pays-Bas. Si les deux derniers sont d’ores et déjà qualifiés pour la finale du circuit, le Lorrain devra encore faire ses preuves pour pouvoir traverser l’Atlantique en avril.