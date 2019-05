Disparition de Jacques Robert

L’annonce s’est répandue rapidement mercredi matin. Jacques Robert nous a malheureusement quittés à l’âge de soixante-dix-huit ans. Frère de l’illustre cavalier international de saut d’obstacles Jacques Robert, il était lui-même connu pour son dynamisme et son enthousiasme à l’égard de tout ce qu’il entreprenait. Cavalier, chef de piste national Élite, mais formateur avant tout à la Société d’équitation bressane, cette figure du monde équestre n’a cessé d’œuvrer pour l’équitation française : “Il a été de ceux qui ont permis le rapprochement des familles poney et cheval au sein de la grande fédération issue de la fusion des deux délégations poney et cheval en 2000. Il a contribué dans sa fonction de vice-président chargé du haut niveau à faciliter le dialogue entre toutes les disciplines et toutes les parties prenantes”a partagé la FFE dans un communiqué. Jacques Robert a d’ailleurs reçu plusieurs médailles de la Jeunesse et des Sports : celle de bronze en 1981, d’argent en 1994 et d’or en 2002.



Originaire de Bourg-en-Bresse où il vivait avec sa femme, ses deux filles et son fils, Jacques a co-fondé le fameux Jumping de Bourg-en-Bresse, un CSI 4*, un rendez-vous aujourd’hui incontournable pour les grands cavaliers dont la vingt-neuvième édition a lieu du 23 au 26 mai prochain.