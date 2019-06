Eric Lamaze émeut son monde à Calgary

La première échéance des sept prévues pour cette série estivale a pris place au coeur de l’impressionnant complexe équestre de Calgary, au sud-ouest du Canada, le week-end passé. Pour les cinq semaines à venir, les cavaliers internationaux auront le loisir de fouler de nombreuses pistes en herbe, l’occasion pour eux de se préparer pour les championnats d’Europe Longines de Rotterdam ou les Jeux Panaméricains de Lima.

Eric Lamaze a donc entamé cette série de la meilleure des manières, en remportant le Grand Prix avec son fidèle Chacco Kid. L’une des victoires les plus belles de sa carrière dont il peut être fier, d’autant plus qu’il a devancé les meilleurs pilotes mondiaux. Steve Guerdat, indétronable champion, a fini un barrage sans faute en 46”96. Mais cela n’a pas suffi au cavalier d’Albfuehren’s Bianca pour prendre la première place. La Canadien Eric Lamaze était déjà devant avec 46”25.

Conor Swail a signé le dernier double zéro de cette épreuve, et s’est classé troisième avec son cheval de neuf ans, Koss Van Heiste, qui participait à son premier Grand Prix à ce niveau. L’Américaine Beezie Madden s’est quant à elle positionnée quatrième, en selle sur Coach. Le couple a pourtant réalisé le meilleur chronomètre de la deuxième manche de ce Grand Prix, mais a laissé le dernier obstacle à terre.

Après l’une des plus belles victoire de sa carrière, Eric Lamaze, souffrant d’une tumeur au cerveau, s’est confié avec beaucoup d’émotion. “Je ne me suis pas réveillé ce matin en pensant que c’était possible. Cela montre ce qu’un bon cheval peut faire pour vous. Quand vous n’avez pas la force de lutter en vous, ils se battent pour vous. C’est l’une des victoires que je chérirai toute ma vie. [La maladie] est un perpétuel combat pour moi et aujourd’hui est un cadeau. Avec un super soutien, de mes propriétaires, mon staff, mes amis, comme Steve (Guerdat, ndlr), et de tous les gens autour du monde, on continue à se battre et le rêve est devenu réalité. C’est avec le fantastique Hickstead que j’avais gagné ce Grand Prix pour la dernière fois ; il veillait sur moi aujourd’hui. C’était la première vraie victoire en Grand Prix [de Chacco Kid] sur la piste internationale. Je l’ai déjà dit plein de fois, mais je vais le redire : je pense que Spruce Meadows façonne les chevaux. Chacco Kid est arrivé ici il y a trois ans et il est un meilleur cheval grâce à ce concours. Spruce Meadows est un endroit où l’on peut amener des jeunes élèves et les voir évoluer, où l’on peut amener de jeunes chevaux et les voir progresser. Si vous gagner une épreuve ici, vous pouvez gagner n’importe où dans le monde. Les chevaux sont une grande part de la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui. Je ne sais pas à quel niveau de compétition je vais continuer de monter dans les années à venir, mais je sais que les chevaux seront toujours une part de ma vie. Je veux continuer de monter à cheval et je vais continuer à me battre tous les jours pour ça. Les chevaux sont la meilleure thérapie que vous pouvez avoir.”