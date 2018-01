Étalon star, Plot Blue migre en France

Depuis hier, Plot Blue est installé à Béligneux le Haras, où sa semence sera distribuée sous la tutelle de Sébastien Neyrat et son équipe. Après avoir concouru avec succès sous couleurs allemandes, le bai a en effet rejoint la France et séjournera désormais à Servas, dans l’Ain.

S’il a fait ses débuts sous la selle du Suisse Werner Muff, avec qui il a participé aux Jeux équestres mondiaux d’Aix-la-Chapelle en 2006, puis aux championnats d’Europe de Manheim en 2007, Plot Blue a par la suite été associé à un pilote allemand bien connu, Marcus Ehning. Tous deux se sont notamment illustrés aux Jeux olympiques de Londres en 2012, aux Jeux équestres mondiaux de Lexington en 2010 où ils ont raflé l’or par équipe avec les vestes rouges, et enfin aux championnats d’Europe un an plus tôt. Parmi ses plus belles réussites, le duo s’est également adjugé la finale du Top Ten à Paris, puis la finale Coupe du monde de Genève en 2010, sans oublier bon nombre de prestigieuses épreuves tels que les Grands Prix CSI 5* de Cannes en 2013, ou encore de Saint Gall l’année suivante. 2014 fut une année faste pour le fils de Mr Blue, qui s’est imposé dans le Grand Prix CSI 4* d’Ebreichsdorf, s’est adjugé la deuxième place des Grands Prix CSI 5* de Madrid et Göteborg, et enfin le troisième rang des Grands Prix CSIO 5* d’Hickstead et d’Aix La Chapelle.

Si le champion peut se targuer de son impressionnant palmarès, il n’a pas non plus à rougir de sa génétique. En effet si du côté paternel, Mr Blue a largement fait ses preuves en tant que compétiteur puis reproducteur, sa mère Ilotte par Pilot a aussi produit d’excellents descendants. À compter parmi ces derniers, l’étalon Oklund athlète international puis père de trente-deux vainqueurs internationaux dont Tarpan (Denis Lynch). Elle est également la grand-mère de Persing, qui s’est imposée en Coupes des Nations avec Peter Charles et de Paramo K.

Les premiers produits français de Plot Blue âgés de trois ans, sont donc à surveiller.