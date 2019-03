Félicie Bertrand s’impose à Montpellier

La Sud de France Arena de Montpellier accueillait un CSI 3* et 1* le week-end passé. L’un des couples préférés du public après leur victoire dans le Grand Prix du CSI 5* de Bordeaux a réussi à s’y imposer. En effet, Félicie Bertrand et son explosive Sultane des Ibis ont fait vibrer les spectateurs en remportant le Grand Prix avec quelques centièmes de secondes d’avance sur leurs poursuivants.



Le Jumping International de Montpellier Occitanie a été l’occasion pour plusieurs couples français de se confronter et pour certains de préparer le Saut Hermès, l’un des derniers concours indoor avant le lancement de la saison extérieure. Dessiné par le chef de piste Jean-François Morand, le tour initial a offert un joli spectacle au public. Des couples du Groupe 1 de la Fédération française d’équitation (FFE) se sont notamment faits piéger tels qu’Olivier Robert en selle sur son vaillant Eros qui a hérité de huit points et Philippe Rozier avec son puissant Cristallo A*LM, pénalisé par quatre points. Seuls cinq couples ont réussi à se qualifier pour le barrage.



Ainsi, le deuxième acte du Grand Prix a débuté avec Raphael Goehrs en selle sur Victorio des Frotards qui a malheureusement fait tomber une barre. Le pilote des écuries Eurojump qui a déjà obtenu de nombreux classements lors du Sunshine Tour de Vilamoura et qui a remporté une épreuve intermédiaire durant le week-end continue de faire parler de lui. La cavalière du haras des Coudrettes d’Emanuèle et Armand Perron-Pete s’est classée quatrième après un double sans-faute en selle sur Untouchable Gips*HDC. Julien Anquetin avec son fils de Nabab de Reve, Gravity of Greenhill, a lui aussi fait une belle prestation en réalisant un temps d’une seconde plus rapide que Delphine Perez. Toutefois, celui qui a impressionné les spectateurs est le directeur sportif de l’évènement Harold Boisset avec la généreuse T’Obetty du Domaine. Il a réduit le temps de référence de plus de trois secondes ! Mais Félicie Bertrand avec sa fille de Quidam de Revel, Sultane des Ibis, s’est montrée impériale et a su faire la différence avec des virages très courts et rapides. Pour deux centièmes, les protégées du haras de Clarbec ont donc remporté un beau Grand Prix, quelques semaines après leur victoire dans le Grand Prix dominical du CSI 5* de Bordeaux.