Frédéric Wandres remporte le Grand Prix d’Hambourg

La ville allemande d’Hambourg accueille ce week-end un CDI 4*, en parallèle du prestigieux CSI 5*, étape du Longines Global Champions Tour. Le Grand Prix d’ouverture s’est disputé hier et le Germanique Frédéric Wandres, en selle sur son fidèle Duke of Britain, s’y est imposé sûrement avec une moyenne de 73,761 %.

Le Grand Prix du CDI 4* d’Hambourg a réuni hier une trentaine de dresseurs, parmi lesquels une majorité d’Allemands venus briller devant leur public. Le plus expérimenté d’entre eux au niveau international n’a laissé aucune chance à ses concurrents du jour. Ainsi, Frédéric Wandres, juché sur son hongre hanovrien Duke of Britain, a déroulé une reprise remarquable de fluidité. Malgré un piaffer un peu plat en début de tour et des pirouettes trop précipitées, le couple a su séduire le jury. Et ce notamment grâce à d’excellents appuyers au galop ainsi qu’à un formidable trot allongé. Par conséquent, le couple a confirmé sa forme en obtenant une moyenne séduisante au-delà des 73 %. Avec sa deuxième monture nommée Westminster, le dresseur du pays a réussi à se classer à la quatrième place avec une note de 70,087 %, bien supérieure à celle obtenue à ce même concours l’année passée.

La Britannique Susan Pape a quant à elle pris la deuxième place de ce Grand Prix en selle sur son magnifique étalon noir âgé de douze ans, Harmony’s Don Noblesse. Du haut de ses 71,739 %, l’amazone a réussi sa meilleure performance à ce niveau d’épreuve avec son Hanovrien. La Germanique Anabel Balkenhol s’est classée troisième en selle sur FRH Davinia la Douce. Il s’agit d’une performance particulièrement brillante car ce duo n’avait pris part qu’à un seul CDI 2* à Aix-la-Chapelle l’année dernière ! Avec une jolie moyenne de 70,152 %, le couple a surpris tout le monde en montant avec brio sur la troisième marche du podium.