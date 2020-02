Göteborg offrira les derniers tickets pour la finale de Las Vegas

Dimanche à Göteborg, la tension sera palpable pour une poignée des meilleurs cavaliers au monde. Certains joueront en effet leur dernière carte pour tenter de se qualifier pour la finale de la Coupe du monde Longines de Las Vegas, qui se tiendra en avril. Si certains sont déjà sûrs d’avoir leur ticket pour l’échéance majeure de la saison indoor, à l’instar des Allemands Daniel Deusser et Marcus Ehning, de l’Italien Emanuele Gaudiano, de l’Irlandais Denis Lynch, ou encore du Français Kevin Staut, d’autres auront encore fort à faire pour figurer parmi les dix-huit meilleurs cavaliers du classement général de la ligue d’Europe de l’ouest. En effet, seul cet échantillon sera retenu pour traverser l’Atlantique en avril et affronter les autres ligues, comme celles d’Amérique de l’ouest et de l’est notamment.



Pourtant si bien lancé avec une victoire dans la Coupe du monde d’Helsinki et les vingt points récoltés en fin d’année dernière, le jeune Suisse Bryan Balsiger a eu de la peine à rassembler davantage de points. Avec son fidèle complice Clouzot de Lassus, il tentera d’enfoncer le clou pour tenter de prendre part à sa toute première finale du circuit indoor. La tâche sera également décisive pour Harrie Smolders, qui compte trente-trois points contre les quarante d’ordinaire requis pour décrocher le précieux sésame. Pour l’heure vingt-troisième du classement général, il pourrait toutefois compter sur quelques forfaits pour espérer entrer tout de même dans la liste des dix-huit qualifiés.



En raison du désistement d’Olivier Robert, qui ne pourra donc pas prétendre à une qualification pour la finale de Las Vegas, le Tricolore Julien Anquetin devrait pouvoir prendre part à la deuxième étape de la Coupe du monde Longines de sa carrière, trois ans et demi après celle d’Helsinki. Il emportera avec lui son meilleur cheval Gravity of Greenhill ainsi que Blood Diamond du Pont.