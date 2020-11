La septième et dernière semaine de compétition s’est achevée hier à Vilamoura. Alors que les installations portugaises accueillaient mardi pour la première fois une épreuve Coupe des nations, c’est par le traditionnel Grand Prix que le CSIO 3* s’est conclu. Cinquante-neuf couples se sont élancés sur un parcours coté à 1,50m et qui proposait treize obstacles pour seize efforts. Le temps imparti de 75’’ n’a pas posé de difficulté majeure et pas moins de vingt concurrents se sont qualifiés pour le barrage.

Alors qu’il s’est élancé en cinquième position lors de cette finale au chronomètre, le temps de 35’’96 imposé par Richard Vogel et Floyo VDL s’est révélé délicat à battre. Le couple allemand, déjà gagnant de l’épreuve par équipes mardi et auteur de la meilleure performance germanique avec un double sans-faute, a finalement dû se contenter de la deuxième place. Seizième au départ, Grégory Wathelet a abaissé le temps de référence de soixante-trois centièmes, pour s’emparer de la victoire avec Nevados S en 35’’33. Une nouvelle victoire pour le Belge et son étalon de douze ans, champions d’Europe par équipes en titre, et déjà vainqueurs du Grand Prix CSI 5* de Valkenswaard en septembre. “Quand il y a vingt cavaliers au barrage, tout le monde va vite, grands noms du sport ou pas. Richard a été très rapide, mais je savais que Nevados pouvait aussi aller très vite et c’est beaucoup plus facile quand on a un cheval comme lui sous sa selle”, s’est exprimé le lauréat, en l’honneur de qui la Brabançonne a résonné. La troisième place est revenue à un autre membre de l’équipe d’Allemagne qui s’est emparée de la Coupe des nations, David Will en selle sur C Vier 2 (36’’82).