Hambourg accueille le Longines Global Champions Tour

Vainqueur de la cinquième étape du Longines Global Champions Tour il y a deux semaines à Madrid, le jeune cavalier suisse Martin Fuchs sera de la partie. Ainsi cette semaine, le monde du saut d’obstacles international aura les yeux rivés sur Hambourg. Pour l’occasion, les plus grands pilotes sont prêts à en découdre. À leur tête, le très en forme Pieter Devos. Leader du classement du circuit actuel, le Belge semble bien décidé à poursuivre sur sa lancée puisqu’il a emmené ses deux montures de tête Claire Z et Apart, tous deux largement capables de s’emparer du Grand Prix. Mais la concurrence sera rude! L’Allemand Daniel Deusser, deuxième du même classement général, pourra compter sur son public pour le pousser à la victoire. Le Britannique Scott Brash, l’Irlandais Bertram Allen, l’Américaine Lauren Hough, ou encore le Belge Jérome Guéry seront également présents pour tenter de remporter cette épreuve renommée.

Les couleurs françaises seront bien sûr représentées. Roger-Yves Bost, médaillé d’or par équipes aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, est engagé avec Sunshine du Phare et Vino d’Espinet. Son compatriote Julien Epaillard sera aussi au rendez-vous avec Indago et Virtuose Champeix, tout comme le Bordelais Olivier Robert qui sera accompagné par ses deux célèbres montures, Eros et Vangog du Mas Garnier.

Le Derby sera également un temps fort du week-end. Cette année, les Tricolores seront a priori présents en nombre. En effet, le Derby hambourgeois est l’un des plus connus, avec celui d’Hickstead, en Grande-Bretagne. Il mettra les cavaliers à l’épreuve avec un parcours plus long que ceux courus dans les Grands Prix ou dans les épreuves intermédiaires, avec des obstacles tels que des contre-hauts ou des barrières, que l’on trouve d’ordinaire sur les parcours de cross.