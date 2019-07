Isabel Werth comble son public à Aix-la-Chapelle

Le CDIO 5* d’Aix-la-Chapelle a commencé ses festivités hier avec le Grand Prix. Sur la trentaine de dresseurs venus relever le défi dans l’enceinte du stade de la Deutsche Bank, la prestation qui a été retenue a bien entendu était celle de l’Allemande Isabell Werth et sa brillante Bella Rose 2. Les championnes du monde ont réalisé une impeccable reprise et malgré une erreur lors des changements de pieds ponctuels, les juges leur ont attribué une note de 82.783%. En deuxième position on a retrouvé sa compatriote Dorothee Schneider juchée sur hongre Showtime FRH. Cette dernière a terminé une très bonne reprise notée à 80.609%. Il faut dire que les Allemands ont brillé à domicile, Jessica von Bredow-Werndl a d’ailleurs ajouté sa pierre à l’édifice avec TSF Dalera BB en bouclant sur un score de 79% et une quatrième place.



Pourtant assez loin de la brillante performance de la lauréate, la multi-médaillée Charlotte Dujardin a obtenu une note de 79.152% ainsi qu’une troisième place. Il est vrai que la Britannique a pu se féliciter de la prestation de son hongre, Erlentanz. Pour une première fois dans une compétition d’une telle envergure, le cheval de douze ans a su répondre aux attentes de sa cavalière et promet d’assurer la relève.



L’équipe Danoise n’est pas non plus passée inaperçu. La meilleure performance est revenue à Cathrine Dufour et Bohemian, en cinquième position avec un score de 78.413%. Juste derrière elle, on a retrouvé son compère Daniel Bachmann Andersen en selle sur Blue Hors Don Olymbrio. Grâce à ces prestations le Danemark a obtenu 228.174 points et talonne de près l’Allemagne, à 242.392 points, dans le classement par équipes. Pour sa part, les États-Unis, mené par Adrienne Lyle, Steffen Peters, Katherine Bateson-Chandler et Shelly Francis, sont troisièmes.

Pour les seuls représentants Tricolores, Morgan Barbançon et son étalon de treize ans Sir Donnerhall II, le score final s’est élevé à 71.130%, synonyme de vingtième place de cette épreuve.