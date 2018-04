Isabell Werth domine plus que jamais le classement mondial

Isabell Werth règne décidément sans partage sur la hiérarchie mondiale. Non contente d’occuper le premier rang avec sa jument de tête, la cavalière a désormais engrangé suffisamment de points avec le bai Emilio pour se hisser en deuxième position de ce même classement. Le hongre de douze ans, cinquième le mois dernier, a gagné trois places grâce à sa victoire dans l’étape Coupe du monde de Bois-le-Duc. Il devance de vingt points seulement la Danoise Cathrine Dufour et Atterupgaards Cassidy qui restent sur la troisième marche du podium alors qu’ils n’ont pas repris le chemin des concours depuis fin février.



Vice-champion d’Europe l’été dernier à Göteborg, Sönke Rothenberger n’a, comme à son habitude, pas participé au moindre concours cet hiver. Le jeune cavalier et son talentueux Cosmo reculent donc de deux places pour se retrouver quatrièmes, à quelques petits points de l’Américaine Laura Graves et Verdades, victorieux en Floride début mars et qui prendront dans quelques jours le départ des finales de Coupe du monde en tant que n°5 mondiaux. La suite du top 10 ne présente aucun changement, à l’exception du Néerlandais Edward Gal qui fait un bond de neuf places pour se retrouver dixième avec son talentueux Glock’s Zonik N.O.P, bien aidés par leurs deux deuxièmes places à Bois-le-Duc.



L’ancien n°1 mondial n’est pas le seul à améliorer son classement ce mois-ci. En excellente forme au Global Dressage Festival, le circuit hivernal de Wellington, l’Américaine Adrienne Lyle et son étalon de onze ans Salvino décrochent le meilleur rang de leur carrière en pointant en dix-neuvième position grâce, notamment, à leurs trois victoires dans les épreuves comptant pour la Coupe des nations.



Du côté des quatre Français toujours présents dans le top 100 mondial, si aucun d’entre eux n’a participé à un concours international majeur en mars, tous gagnent quelques places. Pierre Volla et l’explosive Badinda Altena restent la meilleure combinaison tricolore en occupant le soixante-dixième rang. Non loin derrière, Marie-Emilie Bretenoux et le Selle Français Quartz of Jazz ne devancent que de quelques points Ludovic Henry avec son fidèle After You, soixante-dix-septièmes. Enfin, accompagné d’Ultrablue de Massa, Arnaud Serre ferme la marche en étant quatre-vingt-unième.